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В Улан-Удэ ЛВРЗ вернул своё полное историческое название

В Улан-Удэ ЛВРЗ вернул своё полное историческое название
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Орден Ленина – это высшая государственная награда СССР, которой удостаивали за выдающиеся заслуги перед государством и обществом

Улан-Удэнский ЛВРЗ вернул в своё название указание на высшую награду СССР – орден Ленина. Полное название завода – Улан-Удэнский ордена Ленина локомотивовагоноремонтный завод.

- Решение о переименовании, которое поддержали коллектив завода, профсоюз и Совет ветеранов, стало данью уважения и памяти к героическому прошлому предприятия и приверженности многолетним традициям нескольких поколений локомотиворемонтников, - отметили на предприятии.

Орден Ленина – это высшая государственная награда СССР, которой удостаивали за выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Завод получил её в 1948 году за успешное выполнение правительственных заданий по выпуску из ремонта паровозов. Орден Ленина размещён на фасаде заводоуправления. Почётное звание входило в название предприятия вплоть до начала 2000-х, однако после в результате реорганизаций было утрачено. В преддверии 90-летия со дня выпуска первой продукции на ЛВРЗ было принято решение вернуть в название упоминание о награде.

Необходимые изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, уставные документы АО «Желдорреммаш» и внутреннюю документацию завода. При этом краткое название предприятия осталось прежним – Улан-Удэнский ЛВРЗ. 
ЛВРЗ

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