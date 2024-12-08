В Бурятии усиливают борьбу с незаконной перевозкой сельхозживотных

С наступлением холодов, а вместе с тем и традиционного сезона продажи и перевозки скота в Бурятии усиливают борьбу с незаконной перевозкой сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства.- Одним из ключевых мероприятий стало проведение лекции для сотрудников ГИБДД специалистом ветеринарной службы Бадмой Гармаевым. Он подробно рассказал о ветеринарных сопроводительных документах, необходимых при транспортировке животных, мяса и мясопродуктов, а также о действиях, которые должны предприниматься правоохранителями в случае нарушений ветеринарного законодательства, - отметили в управлении ветеринарии Бурятии.- Теперь сотрудники ГИБДД будут лучше ориентироваться в необходимых ветеринарных сопроводительных документах для пресечения незаконных перевозок сельхозживотных, что поможет снизить риски передачи болезней животных на расстояния вместе с заражённым скотом и подстилкой, – сообщил Гармаев.Жителям региона напомнили, что за нарушения правил перемещения скота предусмотрена административная ответственность, так как перемещения без контроля ветеринарной службы могут нести угрозу распространения заразных и особо опасных заболеваний животных.