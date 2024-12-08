08 декабря

07 декабря

06 декабря

Популярное

В Бурятии усиливают борьбу с незаконной перевозкой сельхозживотных

В Бурятии усиливают борьбу с незаконной перевозкой сельхозживотных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За нарушения правил предусмотрена административная ответственность

С наступлением холодов, а вместе с тем и традиционного сезона продажи и перевозки скота в Бурятии усиливают борьбу с незаконной перевозкой сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства.

- Одним из ключевых мероприятий стало проведение лекции для сотрудников ГИБДД специалистом ветеринарной службы Бадмой Гармаевым. Он подробно рассказал о ветеринарных сопроводительных документах, необходимых при транспортировке животных, мяса и мясопродуктов, а также о действиях, которые должны предприниматься правоохранителями в случае нарушений ветеринарного законодательства, - отметили в управлении ветеринарии Бурятии.

- Теперь сотрудники ГИБДД будут лучше ориентироваться в необходимых ветеринарных сопроводительных документах для пресечения незаконных перевозок сельхозживотных, что поможет снизить риски передачи болезней животных на расстояния вместе с заражённым скотом и подстилкой, – сообщил Гармаев.

Жителям региона напомнили, что за нарушения правил перемещения скота предусмотрена административная ответственность, так как перемещения без контроля ветеринарной службы могут нести угрозу распространения заразных и особо опасных заболеваний животных. 
сельское хозяйство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ ЛВРЗ вернул своё полное историческое название
В Улан-Удэ ЛВРЗ вернул своё полное историческое название
Общество, 08.12.2024
Орден Ленина – это высшая государственная награда СССР, которой удостаивали за выдающиеся заслуги перед государством и обществом
В Бурятии усиливают борьбу с незаконной перевозкой сельхозживотных
В Бурятии усиливают борьбу с незаконной перевозкой сельхозживотных
Общество, 08.12.2024
За нарушения правил предусмотрена административная ответственность
Жителей Бурятии предупредили об угрозе схода лавин
Жителей Бурятии предупредили об угрозе схода лавин
Общество, 08.12.2024
Опасно в горах на севере республики
В Улан-Удэ ожидается снег
В Улан-Удэ ожидается снег
Общество, 08.12.2024
Днём около 10 градусов мороза
В Бурятии осуждённые будут убирать улицы и парки
В Бурятии осуждённые будут убирать улицы и парки
Общество, 07.12.2024
Трудоустроенные осуждённые смогут выплачивать долги
В Бурятии после вмешательства прокуратуры убрали свалку
В Бурятии после вмешательства прокуратуры убрали свалку
Общество, 07.12.2024
Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности 
В Улан-Удэ временно изменится схема движения автобуса № 30
В Улан-Удэ временно изменится схема движения автобуса № 30
Общество, 07.12.2024
Это связано с проведением ремонтных работ
В Улан-Удэ усилят работу автобуса №37
В Улан-Удэ усилят работу автобуса №37
Общество, 07.12.2024
Это связано с проведением спортивного праздника 
В Монголии школьные учебники переводят в цифровой формат
В Монголии школьные учебники переводят в цифровой формат
Общество, 07.12.2024
Учиться по ним будут 6-12 классы средних школ
В Бурятии преимущественно без осадков
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, 07.12.2024
Температура воздуха составит около 15 градусов мороза 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^