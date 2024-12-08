В Иркутске пожарного проводили на пенсию церемонией обливания из брандспойта

Завершил службу под вой сирен и обливание водой из брандспойта. Так на заслуженный отдых в Иркутске проводили старшего пожарного отдельного поста третьей пожарно-спасательной части старшину внутренней службы Александра Власова. Видео опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области- Струи воды смыли накопившуюся за годы грязь, копоть и сажу, - пояснили в ведомстве.Боевые товарищи с помощью такого традиционного у пожарных ритуала поблагодарили коллегу за годы работы.