Жителей Бурятии предупредили об угрозе схода лавин

Опасно в горах на севере республики
ГУ МЧС России по Бурятии предупредило об угрозе схода лавин на севере республики.
- По информации Бурятского гидрометцентра, с 08:00 8 декабря по 08.00 9 декабря в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин, - сообщили в ведомстве.
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Опасно в горах на севере республики
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