Жителей Бурятии предупредили об угрозе схода лавин

ГУ МЧС России по Бурятии предупредило об угрозе схода лавин на севере республики.- По информации Бурятского гидрометцентра, с 08:00 8 декабря по 08.00 9 декабря в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин, - сообщили в ведомстве.Туристов призвали воздержаться от походов в горы.