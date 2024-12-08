В Улан-Удэ отключали горячую воду в военном городке

В котельной вышел из строя насос
Накануне, 7 декабря, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение горячей воды в военном городке на станции Дивизионная. Причиной стал вышедший из строя подпиточный насос в местной котельной
Как сообщается в оперативной сводке по городу, в результате была прекращена подача горячего водоснабжения потребителям 13 многоквартирных домов на 3-м участке станции Дивизионная. Также под отключение попал детский сад №42 «Сказка».
Ремонтные работы завершили в 17 часов. Общее время устранения аварийной ситуации составило 5 часов 2 минуты.
Орден Ленина – это высшая государственная награда СССР, которой удостаивали за выдающиеся заслуги перед государством и обществом
За нарушения правил предусмотрена административная ответственность
Так с него символически смыли копоть и сажу
Опасно в горах на севере республики
В котельной вышел из строя насос
С лыжных гонок
Днём около 10 градусов мороза
Трудоустроенные осуждённые смогут выплачивать долги
Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности
Это связано с проведением ремонтных работ
Это связано с проведением спортивного праздника
Учиться по ним будут 6-12 классы средних школ
Температура воздуха составит около 15 градусов мороза