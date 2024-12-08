В Улан-Удэ отключали горячую воду в военном городке

Накануне, 7 декабря, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение горячей воды в военном городке на станции Дивизионная. Причиной стал вышедший из строя подпиточный насос в местной котельнойКак сообщается в оперативной сводке по городу, в результате была прекращена подача горячего водоснабжения потребителям 13 многоквартирных домов на 3-м участке станции Дивизионная. Также под отключение попал детский сад №42 «Сказка».Ремонтные работы завершили в 17 часов. Общее время устранения аварийной ситуации составило 5 часов 2 минуты.