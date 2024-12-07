Региональный центр по хоккею в Улан-Удэ откроют к концу декабря

Он готов на 98 процентов

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провели инспекцию хода строительства и реконструкции спортивных объектов в городе.

В Улан-Удэ их сейчас три: реконструкция стадиона спортивной школы №16 «Забайкалец», центр волейбола «Эйс» (вторая очередь физкультурно-оздоровительного комплекса в 103 микрорайоне) и региональный центр по хоккею. Об этом Луковников сообщил в своём телеграм-канале.

«В ледовом центре, наконец, началась заливка катков, которая продлится в течение недели, – отметил зампред. - Первым слоем - черновая, далее покраска с нанесением разметки и еще несколько слоев. Любители коньков скоро оценят новый лед».

Готовность объекта - 98%. Ввод в эксплуатацию блоков 1, 2 и 4 планируется к концу декабря.

«На стадионе ведутся отделочные работы, установка стеклопакетов, внутренние электромонтажные, вентиляционные работы, сборка теплового пункта, – написал зампред. - По наружным работам - устройство фасада. Были здесь две недели назад - подрядчик продвинулся вперед, отопление заводят 15 декабря, на 30 человек увеличено количество рабочей силы».

На объекте задействовано 82 человека, техническая готовность составляет 85%.

По словам Луковникова, в центре волейбола «Эйс» в 103 микрорайоне остались завершающие штрихи по внутренней отделке.

«Завершена укладка игрового покрытия, монтаж системы тёплого пола для пляжного волейбола, уложен специальный очищенный песок, - сообщил зампред. - Ведётся работа по благоустройству. Строительная готовность – 96 процентов».

Универсальный центр будет состоять из функциональных зон: по два поля для волейбола и пляжного волейбола.