В Улан-Удэ временно изменится схема движения автобуса № 30

В Улан-Удэ с 8 декабря временно изменится схема движения автобуса № 30. Об этом сообщили в администрации города накануне.Это связано с проведением ремонтных работ по улице Профсоюзная на участке от улицы Смолина до улицы Шмидта.Работы продлятся до 15 декабря.