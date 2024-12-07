В Улан-Удэ временно изменится схема движения автобуса № 30

Это связано с проведением ремонтных работ
В Улан-Удэ с 8 декабря временно изменится схема движения автобуса № 30. Об этом сообщили в администрации города накануне.
Это связано с проведением ремонтных работ по улице Профсоюзная на участке от улицы Смолина до улицы Шмидта.
Работы продлятся до 15 декабря.
Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности
Это связано с проведением ремонтных работ
Это связано с проведением спортивного праздника
Учиться по ним будут 6-12 классы средних школ
Температура воздуха составит около 15 градусов мороза
Его проведут в Иволгинском районе
Это коснётся и Бурятии
Также здесь пополнят запасы на случай ЧС
Им планируют передать награды
Отряд получил диплом II степени
Они покроют часть затрат на оборудование, технику и животных
Трёхэтажное здание вместит в себя не только дом культуры, но и библиотеку и детскую школу искусств
Инспекцию провёл вице-премьер Луковников
Сырой подвал, в котором они завелись, наконец-то осушили