В Бурятии после вмешательства прокуратуры убрали свалку

Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности
В Селенгинском районе Бурятии в урочище Ара-Зун образовалась свалка коммунальных и строительных отходов. Земельный участок находится в собственности коммерческой организации, при этом мер по ликвидации свалки собственник не принимал.
Нарушение выявила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Руководитель организации получит представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
После прокурорского вмешательства вывезли отходы в объёме 118,5 кубических метра, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности
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