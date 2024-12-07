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В Бурятии после вмешательства прокуратуры убрали свалку

В Бурятии после вмешательства прокуратуры убрали свалку
Общество,  Фото:Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности

В Селенгинском районе Бурятии в урочище Ара-Зун образовалась свалка коммунальных и строительных отходов. Земельный участок находится в собственности коммерческой организации, при этом мер по ликвидации свалки собственник не принимал.

Нарушение выявила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Руководитель организации получит представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

После прокурорского вмешательства вывезли отходы в объёме 118,5 кубических метра, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 

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