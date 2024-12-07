В Бурятии после вмешательства прокуратуры убрали свалку





В Селенгинском районе Бурятии в урочище Ара-Зун образовалась свалка коммунальных и строительных отходов. Земельный участок находится в собственности коммерческой организации, при этом мер по ликвидации свалки собственник не принимал.Нарушение выявила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Руководитель организации получит представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.После прокурорского вмешательства вывезли отходы в объёме 118,5 кубических метра, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного органа.