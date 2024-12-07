В Бурятии осуждённые будут убирать улицы и парки

Осуждённые колонии-поселения в Селенгинском районе будут убирать улицы, дворы, парки и скверы города Гусиноозерск.Договорённость о трудоустройстве в качестве разнорабочих достигнута во время встречи исполняющего обязанности начальника ИК-1 УФСИН России по Бурятии Солбона Партилхаева с главой администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» Валентином Дакичем, директором МКУ «Управление городского хозяйства и строительства» Андреем Любицким и начальником отдела экономики и муниципальных закупок Ириной Грудининой.- Проведённая встреча открывает новые перспективы для учреждения, позволяя обеспечить работой осуждённых, отбывающих наказание на участке колонии-поселения, а также осуществлять удержания из их заработной платы для погашения задолженностей по исполнительным листам, - отметили в пресс-службе УФСИН.