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В Бурятии осуждённые будут убирать улицы и парки

В Бурятии осуждённые будут убирать улицы и парки
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Трудоустроенные осуждённые смогут выплачивать долги

Осуждённые колонии-поселения в Селенгинском районе будут убирать улицы, дворы, парки и скверы города Гусиноозерск.

Договорённость о трудоустройстве в качестве разнорабочих достигнута во время встречи исполняющего обязанности начальника ИК-1 УФСИН России по Бурятии Солбона Партилхаева с главой администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» Валентином Дакичем, директором МКУ «Управление городского хозяйства и строительства» Андреем Любицким и начальником отдела экономики и муниципальных закупок Ириной Грудининой.

- Проведённая встреча открывает новые перспективы для учреждения, позволяя обеспечить работой осуждённых, отбывающих наказание на участке колонии-поселения, а также осуществлять удержания из их заработной платы для погашения задолженностей по исполнительным листам, - отметили в пресс-службе УФСИН. 
УФСИН осужденные

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