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В отдалённом районе Бурятии суд обязал оборудовать систему оповещения

В отдалённом районе Бурятии суд обязал оборудовать систему оповещения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также здесь пополнят запасы на случай ЧС

В Баунтовском районе Бурятии суд обязал оборудовать систему оповещения населения.

В суд обратился прокурор с требованием обязать районную администрацию создать и ввести в эксплуатацию муниципальную автоматизированную систему центрального оповещения населения на территории района. Кроме того, надзорный орган также потребовал и содержать на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

- Баунтовский районный суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объёме, указав, что бездействие администрации Баунтовского района, выразившееся в длительном непринятии мер к созданию системы централизованного оповещения, а также необходимых запасов, нарушает права неопределённого круга лиц, что недопустимо, - сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда пока не вступило в законную силу.
суд система оповещения

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