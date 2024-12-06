В отдалённом районе Бурятии суд обязал оборудовать систему оповещения

В Баунтовском районе Бурятии суд обязал оборудовать систему оповещения населения.В суд обратился прокурор с требованием обязать районную администрацию создать и ввести в эксплуатацию муниципальную автоматизированную систему центрального оповещения населения на территории района. Кроме того, надзорный орган также потребовал и содержать на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.- Баунтовский районный суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объёме, указав, что бездействие администрации Баунтовского района, выразившееся в длительном непринятии мер к созданию системы централизованного оповещения, а также необходимых запасов, нарушает права неопределённого круга лиц, что недопустимо, - сообщили в пресс-службе суда.Решение суда пока не вступило в законную силу.