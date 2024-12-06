В Иркутской области ищут родственников участников Великой Отечественной

Военный комиссариат Ленинского и Свердловского округов Иркутска разыскивает родственников участников Великой Отечественной войны.Идут поиски информации о гвардии красноармейце Петре Александровиче Венедиктове, 1912 года рождения, уроженце Иркутска; а также о рядовом Александре Егоровиче Курохтине, 1918 года рождения, уроженце деревни Роситовка Марфинского района Тамбовской области.Родным Петра Венедиктова намерены передать медаль «За отвагу». Она была найдена на территории Свердловского округа. Близким Александра Курохтина планируют передать орден Отечественной войны II степени с удостоверением. Награда найдена и передана в военный комиссариат Иркутской области.- За информацией обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Миронова, д. 58, каб. 402, телефон: 8 (3952) 41-33-94, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.