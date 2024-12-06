В Забайкалье с 15 декабря изменится расписание движения ряда поездов

15 декабря с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог впервые вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 3 года: с 2024 по 2027 годы.Как сообщили в администрации Читы, изменения коснутся расписания поездов, курсирующих по Забайкальской железной дороге:- № 1/2 «Россия» Владивосток – Москва;- № 9/10 Москва – Владивосток;- № 27/28 Владивосток – Благовещенск;- № 35/36 Хабаровск – Благовещенск;- № 81/82 Тында – Благовещенск;- № 269/270 Чита – Адлер;- № 317/318 Нижний Бестях – Благовещенск;- № 325/326 Белогорск – Нерюнгри/Хабаровск;- № 328/327 Иркутск – Забайкальск;- № 392/391 Чита – Благовещенск.Отметим, что часть из поездов проходят по территории Бурятии и Иркутской области, где тоже будет действовать новое расписание. Всего в нормативном графике будет предусмотрено курсирование 627 пар пассажирских поездов дальнего следования (одна пара – это поезда «туда» и в обратном направлении), что на 13 пар больше, чем в действующем графике движения. Также до 410 пар увеличится количество поездов категорий «Скорый», «Скоростной» и «Высокоскоростной», составив 65,4 % от общего числа пассажирских поездов (в существующем графике курсируют 405 пар поездов этих категорий).