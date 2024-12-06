06 декабря

05 декабря

Популярное

В Забайкалье с 15 декабря изменится расписание движения ряда поездов

В Забайкалье с 15 декабря изменится расписание движения ряда поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это коснётся и Бурятии

15 декабря с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог впервые вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 3 года: с 2024 по 2027 годы.

Как сообщили в администрации Читы, изменения коснутся расписания поездов, курсирующих по Забайкальской железной дороге:
- № 1/2 «Россия» Владивосток – Москва;
- № 9/10 Москва – Владивосток;
- № 27/28 Владивосток – Благовещенск;
- № 35/36 Хабаровск – Благовещенск;
- № 81/82 Тында – Благовещенск;
- № 269/270 Чита – Адлер;
- № 317/318 Нижний Бестях – Благовещенск;
- № 325/326 Белогорск – Нерюнгри/Хабаровск;
- № 328/327 Иркутск – Забайкальск;
- № 392/391 Чита – Благовещенск.

Отметим, что часть из поездов проходят по территории Бурятии и Иркутской области, где тоже будет действовать новое расписание. Всего в нормативном графике будет предусмотрено курсирование 627 пар пассажирских поездов дальнего следования (одна пара – это поезда «туда» и в обратном направлении), что на 13 пар больше, чем в действующем графике движения. Также до 410 пар увеличится количество поездов категорий «Скорый», «Скоростной» и «Высокоскоростной», составив 65,4 % от общего числа пассажирских поездов (в существующем графике курсируют 405 пар поездов этих категорий).
Забайкальский край железная дорога

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии раздадут субсидии семейным фермам
В Бурятии раздадут субсидии семейным фермам
Общество, 06.12.2024
Они покроют часть затрат на оборудование, технику и животных
В Бурятии одобрен проект строительства дома культуры в Нижнеангарске
В Бурятии одобрен проект строительства дома культуры в Нижнеангарске
Общество, 06.12.2024
Трёхэтажное здание вместит в себя не только дом культуры, но и библиотеку и детскую школу искусств
Готовность здания театра «Ульгэр» оценили в 85 процентов
Готовность здания театра «Ульгэр» оценили в 85 процентов
Общество, 06.12.2024

Инспекцию провёл вице-премьер Луковников

В Улан-Удэ жилой дом избавляют от жутких канализационных червей
В Улан-Удэ жилой дом избавляют от жутких канализационных червей
Общество, 06.12.2024
Сырой подвал, в котором они завелись, наконец-то осушили
В райцентре в Бурятии пожаловались на неважную уборку снега
В райцентре в Бурятии пожаловались на неважную уборку снега
Общество, 06.12.2024
Он лежит на обочинах, парковках и перекрёстках
В Улан-Удэ наградили 90-летнего музыканта
В Улан-Удэ наградили 90-летнего музыканта
Общество, 06.12.2024
Ему вручили знак отличия «За вклад в развитие Советского района»
На юге Байкала построен новый мусорный полигон
На юге Байкала построен новый мусорный полигон
Общество, 06.12.2024
На нём будет осуществляться изоляция отходов IV-V классов опасности
Среди ссузов Бурятии выбрали лучшего студента
Среди ссузов Бурятии выбрали лучшего студента
Общество, 06.12.2024
Победила представительница аграрного колледжа
В Бурятии после вмешательства природоохранной прокуратуры убрали свалку
В Бурятии после вмешательства природоохранной прокуратуры убрали свалку
Общество, 06.12.2024
Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^