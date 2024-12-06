Спортсмены из Бурятии завоевали медаль в финале Кубка России по пневматике





В Ижевске проходит финал Кубка России по стрельбе и пневматического оружия.Для участия в этом турнире в течение всего года спортсмены зарабатывали рейтинговые баллы на этапах Кубка России. По итогам отбора в каждом упражнении за право обладания Кубком страны борются по 50 лучших спортсменов.Смешанная пара из Бурятии Яна Енина и Тамир Бадмаев завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Кстати, это упражнение входит в программу Олимпийских игр.Серебро завоевала титулованная пара – серебряный призёр Олимпиады, экс-чемпион мира Артём Черноусов из Иркутской области и двукратная олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина из Омской области. Победили же в этой дисциплине москвичи Дарья Сироткина и Игорь Шелудяков.- Чуть позже Тамир Бадмаев также выполнил норматив мастера спорта, - рассказал «Байкал-Daily» тренер спортсменов из Бурятии Александр Степанов.Всего в финале Кубка России будут разыграны медали в 24 дисциплинах.