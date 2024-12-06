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Спортсмены из Бурятии завоевали медаль в финале Кубка России по пневматике

Спортсмены из Бурятии завоевали медаль в финале Кубка России по пневматике
Общество,  Фото:предоставлено Александром Степановым
На пьедестал поднялись Яна Енина и Тамир Бадмаев

В Ижевске проходит финал Кубка России по стрельбе и пневматического оружия.

Для участия в этом турнире в течение всего года спортсмены зарабатывали рейтинговые баллы на этапах Кубка России. По итогам отбора в каждом упражнении за право обладания Кубком страны борются по 50 лучших спортсменов.

Смешанная пара из Бурятии Яна Енина и Тамир Бадмаев завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Кстати, это упражнение входит в программу Олимпийских игр.

Серебро завоевала титулованная пара – серебряный призёр Олимпиады, экс-чемпион мира Артём Черноусов из Иркутской области и двукратная олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина из Омской области. Победили же в этой дисциплине москвичи Дарья Сироткина и Игорь Шелудяков.


- Чуть позже Тамир Бадмаев также выполнил норматив мастера спорта, - рассказал «Байкал-Daily» тренер спортсменов из Бурятии Александр Степанов.

Всего в финале Кубка России будут разыграны медали в 24 дисциплинах.

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