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В Улан-Удэ пьяный в стельку водитель утверждал, что трезв

В Улан-Удэ пьяный в стельку водитель утверждал, что трезв
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года благодаря бдительным людям задержали166 нетрезвых водителей

Бдительные улан-удэнцы продолжают оказывать содействие Госавтоинспекции в вопросах пресечения управления транспортом в состоянии опьянения. В ноябре очевидцы помогли пресечь 14 таких фактов, своевременно сообщив об опасном поведении в полицию.

Так, ночью 13 ноября в телеграм-бот @gibdd03_bot поступило сообщение о том, что со стороны посёлка Сужа в направлении Улан-Удэ движется «Тойота Камри», водитель которой, предположительно, нетрезв. Находящийся неподалёку экипаж ДПС незамедлительно выехал на проверку сообщения. За рулём иномарки находился 33-летний мужчина с запахом алкоголя. Инспектор узнал водителя, которого задерживал несколько недель назад за аналогичное нарушение. От прохождения освидетельствования автомобилист отказался.

Ещё об одном нарушителе бдительные граждане также сообщили в Госавтоинспекцию через телеграм-бот. В обращении было указано, что водитель автомашины «Тойота Гайя» в состоянии опьянения зашёл в магазин. Автоинспекторы остановили автомобиль за управлением 49-летнего мужчины. Результат его освидетельствования составил 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сразу четверо пьяных автомобилистов очевидцы помогли задержать 25 ноября. Первое сообщение о нетрезвом нарушителе в посёлке Аэропорт поступило около 12 часов дня. «Хондой Фит» без государственных регистрационных знаков управлял 31-летний горожанин, не имеющий прав управления транспортом. Его задержали сотрудники ДПС.

Другим нарушителем оказался употребивший алкоголь 62-летний водитель микрогрузовика. Его инспекторы остановили на улице Ключевская после поступившего от горожан сообщения. Мужчина пояснил, что накануне отмечал праздник, поэтому «немного выпил». От прохождения освидетельствования он отказался. Автомобиль нарушителя перемещён на штрафстоянку.

Следующего пьяного водителя остановили на улице Клыпина. 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрэйл», ранее остановившийся около магазина, находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, однако убеждал автоинспекторов, что не пил. Но результат освидетельствования говори лоб обратном - 1,40 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.



Несколькими часами позже в дежурную часть ГИБДД поступило ещё одно сообщение: в посёлке Энергетик нетрезвый водитель автомашины «Хендэ». Информация подтвердилась, но 48-летний мужчина не согласился с результатами освидетельствования.

По всем фактам полицией приняты правовые решения. За содеянное нарушители понесут административную и уголовную ответственность.

Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания факты грубых нарушений ПДД, связанных с вождением в состоянии опьянения. Оперативная информация позволила сотрудникам Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции своевременно пресечь опасное поведение нарушителей.

В Госавтоинспекции отметили, что благодаря общественному контролю в Улан-Удэ с начала года автоинспекторами задержаны 166 нетрезвых водителей.


водители ГИБДД

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