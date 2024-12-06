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«Это было как чудо»: Девушка из Бурятии выжила после трёх недель блуждания по тайге

«Это было как чудо»: Девушка из Бурятии выжила после трёх недель блуждания по тайге
Общество,  Фото:1tv.ru
Историю её невероятного спасения рассказали на Первом канале

Всё произошло минувшим летом в Тункинском районе Бурятии. Там пропала 29-летняя местная жительница. Она отправилась в лес за дикоросами и заблудилась.

Девушку искали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС). Они обследовали площадь в 130 с лишним квадратных километров. Спустя 19 дней – вечером 20 июня – сельчанку обнаружили живой в 15 километрах от той самой местности. Её в удовлетворительном состоянии передали бригаде скорой помощи.

Как выяснилось, героиня этой истории заехала в лесной массив через село Туран. Она была не одна. Пока спутники разбивали лагерь, девушка ушла вглубь леса и больше не появлялась.

Вечером того же дня она сама позвонила в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу с мобильного телефона и сообщила своё примерное местонахождение, описав окружающий ландшафт. Оперативный дежурный попытался сориентировать «потеряшку», но та не смогла выйти из леса самостоятельно. А после связь с ней пропала.



На место отправились сразу десять спасателей. К поискам также присоединились сотрудники полиции и национального парка «Тункинский», добровольцы из отряда «Лиза Алерт» и местные жители. За это время представители БРПСС прочесали леса, реки и поля. Нашли девушку в пяти километрах от автомобильной дороги «Туран – Хойто-Гол. Она почти три недели блуждала вблизи горной речки.

Наша землячка Мария стала героиней очередного выпуска шоу «Пусть говорят» (возрастное ограничение – 16+) на Первом канале, который вышел в эфир накануне. В программе рассказали сразу несколько невероятных историй людей, сумевших выжить в диком лесу и открытом море, пережить удар молнии и спастись из горящего самолёта.
 
Девушка, которая пришла в студию «Пусть говорят», призналась ведущему Дмитрию Борисову: она даже представить не могла, что с ней произойдёт подобное.

- Мы пошли (в лес) с друзьями. Когда уже стемнело, я отошла. Потом кричала-кричала, но уже не смогла докричаться до них. Телефон с собой был. Успела один раз позвонить и он сел, – поделилась жительница республики.
 
Мария практически ничего не ела – в начале лета в лесу не было ни грибов, ни ягод. Повезло, что рядом оказалась речка. Оттуда девушка брала воду. Кстати, сотрудник БРПСС Дмитрий Ангаев сообщил, что этот поиск стал один из самых долгих за всю его карьеру. И отметил, что надежды практически не было. Встретив пропавшую он, по собственному же признанию, даже не поверил глазам.

- Это было как чудо, – подчеркнул Дмитрий. – Я чуть не заплакал тогда.

Девушка в благодарность обняла своего спасителя и расчувствовалась до слёз.


 
А ещё на Первом канале рассказали об уроженце Улан-Удэ Михаиле Пичугине, который 67 дней дрейфовал в открытом Охотском море. Сам он на передачу не пришёл, однако в эфире показали отрывок с его комментарием. «У меня выбора не было. Сидишь в лодке, ждёшь, когда кто-то появится, подберёт», – пояснил Михаил. Эту историю назвали показательной – что «с морем шутки плохи».

Возрастное ограничение – 16+

Лес пропавшие без вести спасатели телевидение

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