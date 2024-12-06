«Это было как чудо»: Девушка из Бурятии выжила после трёх недель блуждания по тайге











Наша землячка Мария стала героиней очередного выпуска шоу «Пусть говорят» (возрастное ограничение – 16+) на Первом канале, который вышел в эфир накануне. В программе рассказали сразу несколько невероятных историй людей, сумевших выжить в диком лесу и открытом море, пережить удар молнии и спастись из горящего самолёта.



Девушка, которая пришла в студию «Пусть говорят», призналась ведущему Дмитрию Борисову: она даже представить не могла, что с ней произойдёт подобное.



- Мы пошли (в лес) с друзьями. Когда уже стемнело, я отошла. Потом кричала-кричала, но уже не смогла докричаться до них. Телефон с собой был. Успела один раз позвонить и он сел, – поделилась жительница республики.



Мария практически ничего не ела – в начале лета в лесу не было ни грибов, ни ягод. Повезло, что рядом оказалась речка. Оттуда девушка брала воду. Кстати, сотрудник БРПСС Дмитрий Ангаев сообщил, что этот поиск стал один из самых долгих за всю его карьеру. И отметил, что надежды практически не было. Встретив пропавшую он, по собственному же признанию, даже не поверил глазам.



- Это было как чудо, – подчеркнул Дмитрий. – Я чуть не заплакал тогда.



Девушка в благодарность обняла своего спасителя и расчувствовалась до слёз.











А ещё на Первом канале рассказали об уроженце Улан-Удэ Михаиле Пичугине, который 67 дней А ещё на Первом канале рассказали об уроженце Улан-Удэ Михаиле Пичугине, который 67 дней дрейфовал в открытом Охотском море. Сам он на передачу не пришёл, однако в эфире показали отрывок с его комментарием. «У меня выбора не было. Сидишь в лодке, ждёшь, когда кто-то появится, подберёт», – пояснил Михаил. Эту историю назвали показательной – что «с морем шутки плохи».



Возрастное ограничение – 16+



