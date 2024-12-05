Команда КВН из Бурятии завоевала Гран-при Кубка Дальнего Востока

Команда из Бурятии «Аж до слёз» завоевала Гран-при Кубка Дальнего Востока «КВН на Сахалине».
За главные трофеи сразились команды Высшей, Первой, Международной и Премьер-лиги, а также лауреаты фестиваля «КВН на Сахалине», участники официальных и центральных лиг и шоу «Лига городов». Всего участвовали 15 коллективов из ДФО, сообщили организаторы.
Завоевавшие Гран-при юмористы из Улан-Удэ получили путёвку на фестиваль «КиВиН 2025» в Сочи.
Остальные места распределились следующим образом:
- первое место: сборная СахУДТН (Южно-Сахалинск);
- второе место: команда КВН «People» (Благовещенск);
- третье место: Сборная пединститута (Южно-Сахалинск).
Как сообщал «Байкал-Daily», команда из Улан-Удэ «Аж до слёз» принимает участие в третьем сезоне шоу «Лига городов» (возрастное ограничение 16+) на телеканале ТНТ.
Это не первая попытка бурятских юмористов выиграть главный приз. Во втором сезоне они дошли до финала, однако не смогли победить.