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Команда КВН из Бурятии завоевала Гран-при Кубка Дальнего Востока

Команда КВН из Бурятии завоевала Гран-при Кубка Дальнего Востока
Общество, 
Они стали лучшими среди 15 команд ДФО

Команда из Бурятии «Аж до слёз» завоевала Гран-при Кубка Дальнего Востока «КВН на Сахалине».

За главные трофеи сразились команды Высшей, Первой, Международной и Премьер-лиги, а также лауреаты фестиваля «КВН на Сахалине», участники официальных и центральных лиг и шоу «Лига городов». Всего участвовали 15 коллективов из ДФО, сообщили организаторы.

Завоевавшие Гран-при юмористы из Улан-Удэ получили путёвку на фестиваль «КиВиН 2025» в Сочи.

Остальные места распределились следующим образом:

- первое место: сборная СахУДТН (Южно-Сахалинск);
- второе место: команда КВН «People» (Благовещенск);
- третье место: Сборная пединститута (Южно-Сахалинск).

Как сообщал «Байкал-Daily», команда из Улан-Удэ «Аж до слёз» принимает участие в третьем сезоне шоу «Лига городов» (возрастное ограничение 16+) на телеканале ТНТ. 

Это не первая попытка бурятских юмористов выиграть главный приз. Во втором сезоне они дошли до финала, однако не смогли победить
КВН

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