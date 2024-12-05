В Иволгинском районе может появиться парк «Амаралта»

























Екатеринбургское архитектурное бюро разработало дизайн-проект парка, который может появиться на территории Иволгинского района. Если концепция зоны отдыха одержит победу во всероссийском конкурсе лучших проектов, то парк возведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».– Мы проектируем по всей стране, в том числе на территории села Поселье. Посетили мы его этим летом, провели целый ряд мероприятий, фокус-группу, встретились с местными жителями, пообщались. Поэтому можно смело сказать, что все наши архитектурно-проектные решения основаны на пожеланиях и потребностях сельчан. Мы постарались учесть мнение каждого, – говорит социолог Алексей Колмаков.В Поселье проживает порядка 17 000 граждан. Одних только детей в местной школе обучается более 2 000. При этом на территории села нет ни единой зелёной аллеи, парка или какой-либо другой зоны отдыха.– Я была на обсуждении концепции будущего парка и могу сказать одно – проект замечательный. Наше село достаточно молодое. Здесь проживает очень много детей, молодых семей и т.д. При этом им негде даже пройтись после школы, работы. Из прогулочных зон у нас максимум есть тротуары вдоль частного сектора. Если у нас появится парк, то он решит огромный спектр задач. Там можно будет и погулять, и посидеть, и покататься на велосипедах, и посмотреть концерт, даже кафе посетить. Мы надеемся, что проект все-таки будет реализован, – поделилась жительница села Поселье Елена Ступакова.«Амаралта» планируют возвести неподалёку от МОУ «СОШ Поселья» – по сути в самом центре села. Помимо школы на близлежащих участках также располагаются: детский сад, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, врачебная амбулатория и детская игровая площадка. Поэтому создание парковой зоны в этой местности весьма актуально – территория посещаемая.– По левой стороне будущего парка будет располагаться площадь со сценой для проведения праздничных мероприятий и небольшая входная группа. В центральной части расположится очень символичный арт-объект «Лампочка». Далее пойдут тихие зоны: беседки, пешеходные дорожки, места отдыха, скамейки, ряд кафе, – перечислил руководитель архитектурного бюро Кирилл Исаев.По правой же стороне развернётся спортивный кластер. Архитекторы предусмотрели полноценную скейт-площадку, несколько столов для игры в пинг-понг и т.д.– За счёт частных инвестиций появится несколько торговых павильонов: продаже кофе, прокат велосипедов, коньков и другого спортивного инвентаря, – отметил один из авторов проекта.На данный момент коллектив архитектурного бюро ведёт переговоры с местными предпринимателями, планирующими разместить свои торговые точки на территории будущего парка, что бы те не разрушили единый стиль зоны отдыха и применили некоторые дизайнерские решения в оформлении своих павильонов.– Основной упор у нас идёт не только на бурятскую архитектуру, но и культуру. Все это должно отражаться во внешнем облике арт-объектах, а также тех или иных конструкций, – говорит Алексей Колмаков.Подобного на территории парка «Амаралта» будет достаточно. Например, появятся скамья «Байкальский осётр», арт-объект «Пять драгоценностей», беседки «Буузы», прогулочный маршрут «Чайный путь» и многое другое.– В добавок у нас будет реализовано большое количество смысловых решений. Например, сцена, напоминающая по форме образ лебедя. Вдохновило нас на это изображение прародительницы бурят – Небесной Девы, – разъясняют авторы проекта.- Архитектурные решения интересные. Парк действительно может получиться очень красивым. Дизайнеры неоднократно встречались с местными жителями, они в свою очередь принимали активное участие, делились мнениями, пожеланиями. Откликов было много и все положительные. Люди ждут эту зону отдыха. Мы очень надеемся, что она по итогу появится, – говорит директор Муниципального автономного учреждения «Центр развития культуры и туризма» администрации МО «Иволгинский район» Наталья Шин. – В 2025 году будет назначена межведомственная комиссия которой команда архитектурного бюро презентует дизайн-проект. Если им удастся его защитить, то концепцию выдвинут на конкурс федерального уровня. Пока ещё рано говорить о победе. Но если получится её одержать, то строительство парка начнётся в 2026 году.В Бурятии населённых пунктов, численностью более 5 000 жителей, порядка 19. Все они потенциальные участники конкурса по благоустройству.– Они имеют возможность получить гранты конкурса. Мы видим, что результаты есть. В 2023 г. у нас выиграло 6 населённых пунктов, и сейчас эти проекты реализовываются. В этом году три села тоже победили в конкурсе проектов. Благодаря конкурсу села имеют возможность получить от 50 до 150 000 рублей. Это очень большое подспорье в рамках формирования комфортной горсреды. Если представить и провести параллель, то на всю республику на благоустройство выделяются до 250 млн руб., а участвуя в конкурсе грантов, одно село может сразу получить до 150 млн рублей и реализовать масштабный, интересный проект, который украсит населённый пункт, – отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.Благодаря участию в конкурсе по созданию комфортной среды гранты выиграли уже несколько сел Бурятии. Среди них Сотниково, Кырен, Кабанск, Каменск, Онохой.