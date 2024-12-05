В Бурятии меняется облик городов и сёл





«Формирование комфортной городской среды» – это федеральный проект, который реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Основная цель заключается в увеличении доли городов с благоприятной средой вплоть до 80%. Бурятия не исключение. Она также принимает активное участие в программе, облагораживая общественные территории во всех районах.В Курумканском районе федеральный проект стартовал семь лет назад. За это время там удалось благоустроить четыре дворовых и шесть общественных территорий в селе Курумкан. Ещё три – в селе Аргада.Совсем недавно на территории селе Курумкан завершилось очередное благоустройство Сквера отдыха (ул. Ленина). Три года назад там провели земляные работы, установили ограждение и освещение. В 2022-м специалисты проложили тротуарную дорожку, установили детское оборудование, скамейки, построили сцену и амфитеатр. В этом же году они уложили плитку между сценой и амфитеатром.– Уже в следующем по результатам голосования мы продолжим благоустраивать данную территорию, создадим зону коворкинга, взрослую зону и зону молодёжи – установим беседки, поставим скамейки, проложим деревянный настил, – рассказал о планах первый заместитель руководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.Голосование за выбор объектов благоустройства неотъемлемая часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Люди сами выбирают общественные пространства, которые благоустроят по их просьбе в первую очередь.– Важным аспектом проектов благоустройства является активное участие жителей: именно они выбирают, какие пространства будут благоустроены, и голосуют за проекты изменений, – отметил Владислав Сансанов.В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Российской Федерации, в селе Аргада благоустроили памятник «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».- Благодаря активному участию жителей в голосовании, нам выделили средства на благоустройство Памятника», – глава поселения «Аргада» Батор Дондупов. – Напомню, что в 2020 году было проведено замена деревянного ограждения на металлическое, в 2023 году установлено металлическое ограждение из профлиста, восстановлено цепное ограждение, установлены скамейки.– Территория благоустраивалась также в несколько этапов. Отреставрирован сам памятник, проведена подсветка, проведена работа по замене деревянного ограждения на металлическое по периметру, установили скамейки. В следующем году по результатам голосования в селе Аргада будет 3 этап благоустройства Аллеи героев социалистического труда – установили беседку и скамейки, – дополнительно сообщил первый заместитель руководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.- Проекты по благоустройству уже на протяжении нескольких лет реализуются в муниципальных образованиях Бурятии. Работы в этом году шли во всех районах республики. Постепенно мы приводим наши населённые пункты в порядок благодаря федеральному финансированию. Ежегодно на эти цели выделяют порядка 250 млн рублей, - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.Впереди у одного из северных районов нашей республики еще много планов, однако уже сейчас можно подвести некоторые итоги и убедиться в том, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – работает.– Позади успешно реализованы многие территории и пространства: Памятник Воинам, павшим в боях за Родину в ВОВ, Воинам – мургунцам, Мемориал Победы, аллея героев социалистического труда, сквер молодежи, отдыха, хоккейная коробка и целый ряд улиц с детской площадкой, – подытожил Владислав Сансанов.