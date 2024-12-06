В Бурятии состоится турнир по рыбной ловле со льда

7 декабря в Бурятии пройдёт турнир по ловле на блесну со льда. Соревнования проведут на правой части озера Торма.К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 18 лет. Количество участников не ограничено.Соревнования являются личными с командным зачётом и проводятся в один тур продолжительностью 6 часов. Занявшие призовые места в личном и командном зачёте, награждаются медалями и ценными призами.8:00– Прибытие, регистрация участников8:45 – Построение открытие соревнований9:.00 – Старт тура15:00 – Финиш тура15:30 – Взвешивание16:30 – Подведение итогов соревнований16:40-17:00—Награждение победителей