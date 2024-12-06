06 декабря

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В Бурятии состоится турнир по рыбной ловле со льда

В Бурятии состоится турнир по рыбной ловле со льда
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его проведут в Иволгинском районе

7 декабря в Бурятии пройдёт турнир по ловле на блесну со льда. Соревнования проведут на правой части озера Торма.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 18 лет. Количество участников не ограничено.

Соревнования являются личными с командным зачётом и проводятся в один тур продолжительностью 6 часов. Занявшие призовые места в личном и командном зачёте, награждаются медалями и ценными призами.

Расписание турнира
8:00– Прибытие, регистрация участников
8:45 – Построение открытие соревнований
9:.00 – Старт тура
15:00 – Финиш тура
15:30 – Взвешивание
16:30 – Подведение итогов соревнований
16:40-17:00—Награждение победителей

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия рыболовный спорт рыбалка

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