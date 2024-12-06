В Бурятии состоится турнир по рыбной ловле со льда

Его проведут в Иволгинском районе
7 декабря в Бурятии пройдёт турнир по ловле на блесну со льда. Соревнования проведут на правой части озера Торма.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 18 лет. Количество участников не ограничено.
Соревнования являются личными с командным зачётом и проводятся в один тур продолжительностью 6 часов. Занявшие призовые места в личном и командном зачёте, награждаются медалями и ценными призами.
Расписание турнира
8:00– Прибытие, регистрация участников
8:45 – Построение открытие соревнований
9:.00 – Старт тура
15:00 – Финиш тура
15:30 – Взвешивание
16:30 – Подведение итогов соревнований
16:40-17:00—Награждение победителей
Возрастное ограничение: 0+.
Его проведут в Иволгинском районе
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