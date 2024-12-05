В Бурятии показали Лахундрика, ставшего Лахундёром

В Бурятии познакомили с новым обитателем полевой базы «Давша» Баргузинского заповедника. Его фотографиями и историей поделился Юрий Гороховский, участковый государственный инспектор «Заповедного Подлеморья».По словам инспектора, в первую встречу лис был в растрёпанном виде, за что сразу получил кличку Лахундрик. Однако сейчас поверить в это сложно: к зиме шубка стала шелковистой, получила насыщенные цвета и явно ухоженный вид.- Спустя некоторое время, у местного жителя отметилось пристрастие ко всему, что можно разгрызть: шнурки в обуви, верёвки и провода. Это побудило инспектора переименовать лисовина в Лахундёра. Что ж, начинаем наблюдение и за ним, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».