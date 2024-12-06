06 декабря

05 декабря

Популярное

В Москве состоится турнир памяти Алдара Цыденжапова

В Москве состоится турнир памяти Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В шахматы сразятся дети и взрослые

8 декабря в Москве проведут турнир по шахматам памяти Героя России Алдара Цыденжапова. Участие примут представители национально-культурных объединений и землячеств российской столицы.

Соревнования состоятся в Московском доме национальностей. Приём заявок на участие продлён до 8 декабря.

Как отметили в бурятском землячестве в Москве, турнир проводится с 2012 года ко Дню Героев Отечества.

Программа мероприятия
10:30 -11:00 –Сбор участников. Приём заявок. Составление сетки турнира
11:00 – Торжественное открытие турнира: выступления официальных лиц, гостей. Демонстрация видеофильма о подвиге Алдара Цыденжапова
12:00 -16:30 – Соревнования по шахматам
16:30 – Концерт
17:00 – Церемония награждения

Возрастное ограничение: 6+.

спорт шахматы Алдар Цыденжапов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе
В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе
Общество, 06.12.2024
Среди участников ожидаются руководители высшего звена республики
В Москве состоится турнир памяти Алдара Цыденжапова
В Москве состоится турнир памяти Алдара Цыденжапова
Общество, 06.12.2024
В шахматы сразятся дети и взрослые
В Агинском округе впервые разыграют кубок памяти Героя России
В Агинском округе впервые разыграют кубок памяти Героя России
Общество, 06.12.2024
Участие в соревнованиях по кикбоксингу примут спортсмены из Бурятии и Забайкалья
В Улан-Удэ пьяный в стельку водитель утверждал, что трезв
В Улан-Удэ пьяный в стельку водитель утверждал, что трезв
Общество, 06.12.2024
С начала года благодаря бдительным людям задержали166 нетрезвых водителей
«Это было как чудо»: Девушка из Бурятии выжила после трёх недель блуждания по тайге
«Это было как чудо»: Девушка из Бурятии выжила после трёх недель блуждания по тайге
Общество, 06.12.2024
Историю её невероятного спасения рассказали на Первом канале

В Улан-Удэ до 12 градусов мороза
В Улан-Удэ до 12 градусов мороза
Общество, 06.12.2024
В республике преимущественно без осадков
Через Улан-Удэ проедет поезд Деда Мороза
Через Улан-Удэ проедет поезд Деда Мороза
Общество, 05.12.2024
Участие в празднике примут культурные учреждения города
Мастера ковра Бурятии выступят в Минске
Мастера ковра Бурятии выступят в Минске
Общество, 05.12.2024
Они поборются за звание чемпиона Беларуси
В Бурятии показали Лахундрика, ставшего Лахундёром
В Бурятии показали Лахундрика, ставшего Лахундёром
Общество, 05.12.2024
В Баргузинском заповеднике рассказали о местном лисе
В Бурятии обновили реестр нематериального культурного наследия
В Бурятии обновили реестр нематериального культурного наследия
Общество, 05.12.2024
Туда включили семейский костюм и народные песни Нижнего Торея
В Улан-Удэ заслуженную артистку наградили медалью
В Улан-Удэ заслуженную артистку наградили медалью
Общество, 05.12.2024
Она внесла вклад в развитие искусства в регионе
Территории организаций Улан-Удэ потребовали очистить от наледи
Территории организаций Улан-Удэ потребовали очистить от наледи
Общество, 05.12.2024
Нарушителям грозит административный штраф
Пулевики Бурятии стали призёрами кубка России
Пулевики Бурятии стали призёрами кубка России
Общество, 05.12.2024
Соревнования проходят в Удмуртии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^