В Москве состоится турнир памяти Алдара Цыденжапова

В шахматы сразятся дети и взрослые
8 декабря в Москве проведут турнир по шахматам памяти Героя России Алдара Цыденжапова. Участие примут представители национально-культурных объединений и землячеств российской столицы.
Соревнования состоятся в Московском доме национальностей. Приём заявок на участие продлён до 8 декабря.
Как отметили в бурятском землячестве в Москве, турнир проводится с 2012 года ко Дню Героев Отечества.
Программа мероприятия
10:30 -11:00 –Сбор участников. Приём заявок. Составление сетки турнира
11:00 – Торжественное открытие турнира: выступления официальных лиц, гостей. Демонстрация видеофильма о подвиге Алдара Цыденжапова
12:00 -16:30 – Соревнования по шахматам
16:30 – Концерт
17:00 – Церемония награждения
Возрастное ограничение: 6+.
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