В Москве состоится турнир памяти Алдара Цыденжапова

8 декабря в Москве проведут турнир по шахматам памяти Героя России Алдара Цыденжапова. Участие примут представители национально-культурных объединений и землячеств российской столицы.Соревнования состоятся в Московском доме национальностей. Приём заявок на участие продлён до 8 декабря.Как отметили в бурятском землячестве в Москве, турнир проводится с 2012 года ко Дню Героев Отечества.10:30 -11:00 –Сбор участников. Приём заявок. Составление сетки турнира11:00 – Торжественное открытие турнира: выступления официальных лиц, гостей. Демонстрация видеофильма о подвиге Алдара Цыденжапова12:00 -16:30 – Соревнования по шахматам16:30 – Концерт17:00 – Церемония награждения