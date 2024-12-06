В Улан-Удэ до 12 градусов мороза

В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 декабря по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7, в отдельных районах он усилится до 12 м/с. Температура днём -10, -15, по южному Прибайкалью и местами юго-западу -3, -8, по северным районам -19,-24 градуса.
В Улан-Удэ днём без осадков и 10-12 градусов мороза. Ветер восточный 4-9 м/с.
Среди участников ожидаются руководители высшего звена республики
В шахматы сразятся дети и взрослые
Участие в соревнованиях по кикбоксингу примут спортсмены из Бурятии и Забайкалья
С начала года благодаря бдительным людям задержали166 нетрезвых водителей
Историю её невероятного спасения рассказали на Первом канале
В республике преимущественно без осадков
Участие в празднике примут культурные учреждения города
Он пройдёт 13 декабря
Они поборются за звание чемпиона Беларуси
В Баргузинском заповеднике рассказали о местном лисе
Туда включили семейский костюм и народные песни Нижнего Торея
Выходить на него опасно
Она внесла вклад в развитие искусства в регионе
Нарушителям грозит административный штраф
Соревнования проходят в Удмуртии