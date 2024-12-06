В Улан-Удэ до 12 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 декабря по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7, в отдельных районах он усилится до 12 м/с. Температура днём -10, -15, по южному Прибайкалью и местами юго-западу -3, -8, по северным районам -19,-24 градуса.В Улан-Удэ днём без осадков и 10-12 градусов мороза. Ветер восточный 4-9 м/с.