В Улан-Удэ заслуженную артистку наградили медалью

Она внесла вклад в развитие искусства в регионе
Заслуженной артистке Республики Бурятия Любови Рябковой вручили медаль за заслуги перед регионом. Почётную награду за вклад в развитие культуры и искусства республики она получила вчера, 4 декабря.
Медаль артистке вручили в день её бенефиса в молодёжном художественном театре Улан-Удэ, на спектакле «В ожидании Его» (возрастное ограничение: 18+). Также Любовь Рябкова приняла поздравления с почётной наградой от коллектива театра.
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Она внесла вклад в развитие искусства в регионе
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