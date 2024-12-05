В Улан-Удэ заслуженную артистку наградили медалью

Заслуженной артистке Республики Бурятия Любови Рябковой вручили медаль за заслуги перед регионом. Почётную награду за вклад в развитие культуры и искусства республики она получила вчера, 4 декабря.Медаль артистке вручили в день её бенефиса в молодёжном художественном театре Улан-Удэ, на спектакле «В ожидании Его» (возрастное ограничение: 18+). Также Любовь Рябкова приняла поздравления с почётной наградой от коллектива театра.