05 декабря

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В Бурятии обновили реестр нематериального культурного наследия

В Бурятии обновили реестр нематериального культурного наследия
Общество,  Фото:РЦНТ
Туда включили семейский костюм и народные песни Нижнего Торея

Заседание экспертного совета по нематериальному культурному наследию народов Бурятии при министерстве культуры республики состоялось 3 декабря в Улан-Удэ. Совет рассмотрел три объекта республиканского и муниципального уровней для включения в каталог объектов нематериального культурного наследия народов, проживающих в регионе.

Большую исследовательскую работу о традиционном женском костюме семейских Бурятии, истории его бытования и технологии изготовления представила группа учёных. Светлана Бураева, доктор исторических наук, доцент ИМБТ СО РАН; Светлана Васильева, доктор исторических наук, профессор Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова; Виктор Иванов, заслуженный работник культуры Бурятии, лауреат Государственной премии Бурятии, историк-краевед; Александр Костров, профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета в течение нескольких лет изучали костюм в экспедициях по районам компактного проживания старообрядцев. Как отметили учёные, костюм семейских – это традиционный русский костюм, сохранивший архаические черты допетровской Руси. Костюм включает немало сакральных деталей. Суровый климат Забайкалья внёс свои коррективы: семейские носили стёганые халаты на вате или из верблюжьей шерсти, утеплялись тулупами, унтами, многие навыки по выделке кожи семейские позаимствовали у бурят.

Аюна Дылгырова, кандидат филологических наук, доцент кафедры этнологии и народной художественной культуры Восточно-Сибирского государственного института культуры, подготовила материалы об объекте «Народные песни советского периода в с. Нижний Торей Джидинского района Республики Бурятия». Членам совета продемонстрировали видеозаписи с экспедиции в село Нижний Торей.

Ещё один объект – бурятский обряд «Тоонто нюуха» представила Баирма Цыденова, начальник отдела нематериального культурного наследия республиканского центра народного творчества. Летом этого года творческая группа РЦНТ вместе с общественником Эрдэни Дымчиковым посетили Еравнинский район. Группа зафиксировала обряд освящения места захоронения пуповины новорождённого ребёнка, проведённый семьёй Эрдэни Чимитовича.

Экспертный совет одобрил внесение представленных объектов в республиканский каталог.

Как сообщает РЦНТ, экспертный совет по нематериальному культурному наследию народов Бурятии создан для координации деятельности в области сохранения и развития традиционной культуры республики. Совет объединяет представителей органов исполнительной власти, государственных учреждений, творческих организаций, учёных, искусствоведов и других специалистов, деятельность которых связана с сохранением нематериального культурного наследия. Одна из основных задач совета: выявление, фиксация и охрана особо ценных объектов нематериального культурного наследия народов, проживающих в регионе.

Бурятия культура семейские

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