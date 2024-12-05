Мастера ковра Бурятии выступят в Минске

С 5 по 8 декабря в Минске проходит открытый чемпионат Республики Беларусь по спортивной борьбе среди ветеранов на призы мастеров спорта по греко-римской борьбе братьев Колошко. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие мастера ковра Беларуси, России и Монголии.6 декабря пройдёт турнир по вольной борьбе, а 7 декабря – по греко-римской борьбе.Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, Бурятия выступает на чемпионате в следующем составе:- Биликтуев Даши-Доржи (дивизион G, 66-70 лет);- Васильев Тумэн (дивизион B, 41-45 лет);- Гармаев Александр (дивизион E, 56-60 лет);- Будажапов Вадим (дивизион B, 41-45 лет);- Буянтуев Амур (дивизион A, 35-40 лет);- Шарапов Альберт (дивизион E, 56-60 лет);- Хабибов Руслан (дивизион D, 50-55 лет).