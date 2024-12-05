Мастера ковра Бурятии выступят в Минске

Они поборются за звание чемпиона Беларуси
С 5 по 8 декабря в Минске проходит открытый чемпионат Республики Беларусь по спортивной борьбе среди ветеранов на призы мастеров спорта по греко-римской борьбе братьев Колошко. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие мастера ковра Беларуси, России и Монголии.
6 декабря пройдёт турнир по вольной борьбе, а 7 декабря – по греко-римской борьбе.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, Бурятия выступает на чемпионате в следующем составе:
- Биликтуев Даши-Доржи (дивизион G, 66-70 лет);
- Васильев Тумэн (дивизион B, 41-45 лет);
- Гармаев Александр (дивизион E, 56-60 лет);
- Будажапов Вадим (дивизион B, 41-45 лет);
- Буянтуев Амур (дивизион A, 35-40 лет);
- Шарапов Альберт (дивизион E, 56-60 лет);
- Хабибов Руслан (дивизион D, 50-55 лет).
Участие в празднике примут культурные учреждения города
Он пройдёт 13 декабря
Они поборются за звание чемпиона Беларуси
В Баргузинском заповеднике рассказали о местном лисе
Туда включили семейский костюм и народные песни Нижнего Торея
Выходить на него опасно
Она внесла вклад в развитие искусства в регионе
Нарушителям грозит административный штраф
Соревнования проходят в Удмуртии
Также субсидией могут воспользоваться льготники
В республике проведут модернизацию коммунальной инфраструктуры
Власти города обсуждают различные варианты решения ситуации
Зимой планируют выполнить максимально возможный объём работ по прокладке трубопроводов
Таким образом женщина решила отблагодарить медиков
Кодекс содержит свод правил поведения школьника Бурятии