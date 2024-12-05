05 декабря

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Мастера ковра Бурятии выступят в Минске

Мастера ковра Бурятии выступят в Минске
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Они поборются за звание чемпиона Беларуси

С 5 по 8 декабря в Минске проходит открытый чемпионат Республики Беларусь по спортивной борьбе среди ветеранов на призы мастеров спорта по греко-римской борьбе братьев Колошко. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие мастера ковра Беларуси, России и Монголии.

6 декабря пройдёт турнир по вольной борьбе, а 7 декабря – по греко-римской борьбе.

Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, Бурятия выступает на чемпионате в следующем составе:
- Биликтуев Даши-Доржи (дивизион G, 66-70 лет);
- Васильев Тумэн (дивизион B, 41-45 лет);
- Гармаев Александр (дивизион E, 56-60 лет);
- Будажапов Вадим (дивизион B, 41-45 лет);
- Буянтуев Амур (дивизион A, 35-40 лет);
- Шарапов Альберт (дивизион E, 56-60 лет);
- Хабибов Руслан (дивизион D, 50-55 лет).

Бурятия спорт вольная борьба

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