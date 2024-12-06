В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе

Среди участников ожидаются руководители высшего звена республики
В Бурятии с 24 по 25 декабря пройдёт традиционный кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств по практической стрельбе. Он будет посвящён воинам специальной военной операции.
Соревнования вновь пройдут в региональном центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ. На кубок соберутся представители органов власти, бизнеса, силовых ведомств, спортивных федераций региона. А руководители высшего звена республики сразятся в личном дуэльном зачёте.
Команду составят 4 человека, зачёт – по 3 лучшим. Состязания будут состоять из трёх упражнений: два из пистолета и одно из карабина.
До 13 декабря всем участникам необходимо направить предварительную заявку на электронную почту: fpsr.bur@vandex.ru. Об этом сообщает БРО РСБИ.
Возрастное ограничение: 6+.
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