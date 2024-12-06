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В Агинском округе впервые разыграют кубок памяти Героя России

В Агинском округе впервые разыграют кубок памяти Героя России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие в соревнованиях по кикбоксингу примут спортсмены из Бурятии и Забайкалья

Первый открытый кубок Забайкальского края по кикбоксингу памяти Героя Россси Эдуарда Норполова пройдёт в Агинском Бурятском округе 14 декабря. На спортивной площадке центра по адаптивным и национальным видам спорта в Агинском встретятся юные спортсмены из Бурятии и Забайкалья.

- Это первый турнир, посвящённый памяти нашего земляка, уроженца села Цаган-Челутай Могойтуйского района Героя России Эдуарда Норполова. Ранее проходила товарищеская встреча между спортсменами двух регионов. Теперь кубок, как социально-значимое мероприятие Забайкальского края, будет проходить ежегодно, и мы должны провести его на достойном уровне, - отметил заместитель начальника управления социальной сферы администрации Агинского округа Булат Бальжинимаев.

Состав оргкомитета на первом совещании обсудил вопросы подготовки соревнования. Свои призы учредят родные, друзья Эдуарда Норполова. Турнир пройдёт в течение одного дня 14 декабря. Так, парад участников и торжественное открытие запланировано на 12:00.

- Эдуард Норполов сам занимался единоборствами. Он блестяще окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище им. маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в городе Благовещенске. В ходе спецоперации возглавлял диверсионную разведывательную группу, участвовал во многих ожесточённых боях. В октябре прошлого года рота под командованием Эдуарда Норполова выполнила поставленную задачу, однако сам командир в ходе боя был убит пулей снайпера. Командир 1-й роты группы специального назначения 14-й отдельной бригады Эдуард Норполов был удостоен звания Героя РФ посмертно, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение: 6+.
Агинский Бурятский округ кубок Герой России кикбоксинг спорт

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