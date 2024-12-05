В Бурятии предупредили о тонком льде на Гусином озере

Выходить на него опасно
В Гусиноозёрске предупредили о тонком льде на Гусином озере. На водоёме образовался первый лёд, который может привлечь любителей подлёдной рыбалки.
- Однако следует помнить, что лёд ещё очень тонкий, и нужно проявлять максимальную осторожность. Слишком ранний выход на воду опасен для жизни и здоровья, - предупредили в мэрии города.
Как рассказали в администрации Гусиноозёрска, на днях в Иркутской области произошла трагедия
, унёсшая жизни двух человек. УАЗик выехал на Братское водохранилище, игнорируя запрещающие знаки. Лёд треснул под колёсами всего в 50 метрах от берега. Водитель и пассажир спастись не смогли — их тела были извлечены из воды местными жителями.
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