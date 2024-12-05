Через Улан-Удэ проедет поезд Деда Мороза

Совсем скоро в столицу Бурятии приедет поезд Деда Мороза. Это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника страны, который путешествует с остановками на крупных станциях.Уже 11 декабря поезд прибудет в город Улан-Удэ. И пока вы будете ждать встречи с главным волшебником страны, мы позаботимся о том, чтобы никто не заскучал и не замёрз. С 15:00 до 15:50 и с 17:00 до 18:00 – зажигательные анимационные программы от наших культурных учреждений, - сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ.Ранее, 22 ноября, поезд Деда Мороза останавливался в Северобайкальске.