Через Улан-Удэ проедет поезд Деда Мороза

Участие в празднике примут культурные учреждения города
Совсем скоро в столицу Бурятии приедет поезд Деда Мороза. Это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника страны, который путешествует с остановками на крупных станциях.
Уже 11 декабря поезд прибудет в город Улан-Удэ. И пока вы будете ждать встречи с главным волшебником страны, мы позаботимся о том, чтобы никто не заскучал и не замёрз. С 15:00 до 15:50 и с 17:00 до 18:00 – зажигательные анимационные программы от наших культурных учреждений, - сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ.
Ранее, 22 ноября, поезд Деда Мороза останавливался в Северобайкальске.
Возрастное ограничение: 0+.
Участие в празднике примут культурные учреждения города
Он пройдёт 13 декабря
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