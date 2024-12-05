В Приангарье нашли новую примету перед сдачей экзаменов

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Общество,  Фото:скриншот с видео

Школьники устроили флешмоб

Одиннадцатиклассники в Иркутской области массово поставили на аватарки фото мэра Чунского района Николая Хрычова. Ритуал обещал принести удачу на итоговом сочинении. Его по всей России выпускники писали 4 декабря, сообщила Readovka.

Такой необычный флешмоб запустили школьники из Лесогорска. Возвращаться к старым традициям в виде монетки в пять рублей под пятку иркутские дети не захотели. Вместо этого они придумали новую - ставить фотографию мэра Чунского района на аватарки.

Школьники также создали группу с названием «Николай Дмитриевич на аве, сочинение в кармане».

Сам мэр трендовые веяния подростков оценил по достоинству.

«Желаю удачи на экзамене, держу кулачки за всех, жму руку самому креативному, – написал Хрычов в своём телеграм-канале. - А вообще, если нет знаний, не поможет никакой пятак в обуви, сон на раскрытом учебнике или чтобы тебя поругали, пока сдаешь. Поэтому, друзья, выход один: учимся, работаем и идем к цели».

Мэр также сделал репосты сообщений о флешмобе.

Он признался изданию «Подъём», что сам не сильно верит в чудодейственность своего портрета, но убеждён, что сочинение все написали «ровно на столько, на сколько хватает им знаний».

- Это была приколюха, как «ловись, халява» раньше студенты использовали, – рассказал он. - Ребята ради шутки разместили, но шутка шуткой, а весь класс взял и разметил. Мотив очень простой – у нас с ребятами очень хорошие, доверительные отношения. Я их уважаю за их труд, а они ко мне с теплотой относятся. Здесь никакого злого юмора нет. Это хороший пример отношений руководителя района и старшеклассников. Абсолютно убежден, что удачу приносят те вещи и моменты, в которые ты веришь.

Сейчас Николай Хрычов находится по пути в зону СВО – везёт гуманитарку землякам.

Сработало ли волшебство, пока неизвестно. Результаты итоговых сочинений появятся позже.

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