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В Бурятии перед Новым годом усилят патрулирование лесов

В Бурятии перед Новым годом усилят патрулирование лесов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За незаконную рубку деревьев могут наказать

Лесники призывают жителей Бурятии украшать свои дома хвойными деревьями законным способом. Для этого в регионе развернут специальные места продаж.

- Республиканским агентством лесного хозяйства проведены аукционы на заготовку лесных насаждений хвойных пород. Право на заготовку имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели, - сообщили в пресс-службе РАЛХ.

Вырубать новогодние деревьев в лесу можно только в местах, где необходимо проводить противопожарные мероприятия, например, при расчистке местности под линиями электропередач.

Незаконная рубка деревьев хвойных пород влечёт административную ответственность, напомнили в РАЛХ.

Группы патрулирования леса будут работать в усиленном режиме.

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице республики зелёных красавиц продают Улан-Удэнское лесничество и Забайкальская база авиационной охраны лесов, расположенные по адресу ул. Шевченко, 130.

В районах республики продажи стартуют с 13-15 декабря. Для приобретения сосны к Новому году можно обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз.


Новый год РАЛХ

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