В Бурятии перед Новым годом усилят патрулирование лесов

Лесники призывают жителей Бурятии украшать свои дома хвойными деревьями законным способом. Для этого в регионе развернут специальные места продаж.
- Республиканским агентством лесного хозяйства проведены аукционы на заготовку лесных насаждений хвойных пород. Право на заготовку имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели, - сообщили в пресс-службе РАЛХ.
Вырубать новогодние деревьев в лесу можно только в местах, где необходимо проводить противопожарные мероприятия, например, при расчистке местности под линиями электропередач.
Незаконная рубка деревьев хвойных пород влечёт административную ответственность, напомнили в РАЛХ.
Группы патрулирования леса будут работать в усиленном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице республики зелёных красавиц продают Улан-Удэнское лесничество и Забайкальская база авиационной охраны лесов, расположенные по адресу ул. Шевченко, 130.
В районах республики продажи стартуют с 13-15 декабря. Для приобретения сосны к Новому году можно обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз.