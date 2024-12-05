В Бурятии за 7 лет построили более 200 соцобъектов

С 2018 по 2024 год в Бурятии построили 205 новых социальных объектов. Среди них значимые и крупные объекты: национальная библиотека, онкологический диспансер, центр ядерной медицины, единственный в России центр по стрельбе из лука, региональный центр единоборств «Патриот», пансионат «Нарата», а также десятки школ и детских садов, объекты культуры и здравоохранения, спортивные площадки, залы и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.– Сейчас у нас в работе 126 объектов, 19 из них мы сдаём в этом году. Часть уже сдана, по некоторым идут пусконаладочные работы, приёмка с последующей сдачей в эксплуатацию, – заявил врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин на пресс-клубе по вопросам строительства социальных объектов.В 2024 году будет введено в эксплуатацию три школы. Уже построена школа на 354 места в 103 районе Улан-Удэ. Завершается строительство школ на 176 мест в Хоринске и Кижинге. Скоро будут закончены работы в детских садах в Цагатуе, Петропавловке, Иволгинске, Северобайкальске и Наушках. В Баянголе, Дутулуре и Николаевском здания дошкольного образовательного учреждения уже сданы в эксплуатацию.До конца года завершится возведение центра культурного развития в городе Бабушкин, отстававшее от графика из-за высокого уровня грунтовых вод и демонтажа обнаруженного на участке фундамента старого здания, которые потребовали корректировки проектной документации.– До конца этого года центр будет сдан в эксплуатацию. Динамика хорошая, готовность более 90%, - отметил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ Дмитрий Кобунов.Также будут завершены в этом году плавательный бассейн в Гусиноозёрске и поликлиника в 103-м микрорайоне Улан-Удэ. Еравнинская поликлиника уже сдана в эксплуатацию, как и спортивный зал школы в Петропавловке. Готовятся к вводу в эксплуатацию первый, второй и четвёртый блоки регионального центра по хоккею. Завершается реконструкция стадиона «Забайкалец».- Третий блок заливали в ночное время и нарушили технологию. Мероприятия, которые могли бы усилить бетон, были признаны нецелесообразными. Соответственно, было принято решение по демонтажу третьего блока. После ввода первого, второго и четвёртого блоков концессионер обязуется за свой счёт построить третий блок. Уже в следующем году, - пояснил Дмитрий Кобунов.В следующем году продолжится строительство школы в Баянголе, Сосново-Озёрском и в центре Улан-Удэ, начнётся возведение нового здания школы в Оймуре. В 2025 году будет завершена реконструкция здания центра креативных индустрий и многофункционального центра дополнительного развития, библиотеки и оказания муниципальных услуг в Усть-Баргузине. Завершится строительство и театра «Ульгэр».- Все основные конструктивные элементы сделаны, выполнены. Объект начинал строиться ещё в 2022 году, но в смете оказалось много пунктов, которые стали санкционными. С учётом того, что были внесены изменения в само оборудование, мы должны до конца года по максимальному завершить отделочные работы и уже смонтировать оборудование, которое отвечает на свет, звук, механику и так далее. Я надеюсь, что весной театр все-таки мы уже зарегистрируем, передадим министерству культуры и театр заработает, - рассказал начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов.Напомним, что в 2026 году Бурятию ждёт завершение знаковых проектов, которые станут визитной карточкой республики: национального музея и театра «Байкал». Также завершится строительство поликлиники в селе Курумкан, которая включает взрослую поликлинику и детскую, а также серологическую, паразитологическую лаборатории и административное здание.