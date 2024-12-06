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В Бурятии жителей района возмутила варёная колбаса в школах и детсадах

В Бурятии жителей района возмутила варёная колбаса в школах и детсадах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане заявили, что ими кормят детей

Жители Кабанского района пожаловались на меню в местных детсадах и школах. Люди поинтересовались в группе «Кабанск-инфо. 24/7», можно ли кормить детей варёной колбасой или сосисками. Правда, в каком именно образовательном учреждении их подают, не уточнили

В районном управлении образования пояснили: питание в организованных коллективах регламентируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 («Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). Там оговаривается, что нельзя кормить детей сырокопчёными мясными гастрономическими изделиями и колбасами.

- В составе среднесуточных наборов пищевой продукции для детей до 7-ми и от 7 до 19 лет, изложенных в приложении №7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, колбасные изделия отсутствуют, – отметили в РУО. – Причина – повышенное содержание соли и тяжёлых для переваривания жиров. Кроме того, считается, что их регулярное употребление может искажать вкус, способствуя нездоровым пищевым привычкам и избыточному весу.

В управлении образования подытожили, что колбасные изделия, в том числе – сосиски в рационе питания детей в учебных учреждениях использовать недопустимо. 

В сентябре курумканцы тоже выражали недовольство меню в местной СОШ. Сообщили, что с прошлого года и сейчас детей «постоянно кормят сосисками». «Иногда они несвежие», – посетовали тогда сельчане.
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