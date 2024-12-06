В Бурятии жителей района возмутила варёная колбаса в школах и детсадах



Жители Кабанского района пожаловались на меню в местных детсадах и школах. Люди поинтересовались в группе «Кабанск-инфо. 24/7», можно ли кормить детей варёной колбасой или сосисками. Правда, в каком именно образовательном учреждении их подают, не уточнили



В районном управлении образования пояснили: питание в организованных коллективах регламентируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 («Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). Там оговаривается, что нельзя кормить детей сырокопчёными мясными гастрономическими изделиями и колбасами.



- В составе среднесуточных наборов пищевой продукции для детей до 7-ми и от 7 до 19 лет, изложенных в приложении №7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, колбасные изделия отсутствуют, – отметили в РУО. – Причина – повышенное содержание соли и тяжёлых для переваривания жиров. Кроме того, считается, что их регулярное употребление может искажать вкус, способствуя нездоровым пищевым привычкам и избыточному весу.



В управлении образования подытожили, что колбасные изделия, в том числе – сосиски в рационе питания детей в учебных учреждениях использовать недопустимо.





