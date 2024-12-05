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В управлении вневедомственной охраны Росгвардии пройдёт прямая линия

В управлении вневедомственной охраны Росгвардии пройдёт прямая линия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На вопросы ответит Евгений Котов

Начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов ответит на вопросы жителей Бурятии в ходе телефонной прямой линии. Мероприятие состоится 10 декабря с 14:00 до 16:00.

- Жители Бурятии смогут получить консультацию по вопросам трудоустройства аттестованного и вольнонаёмного состава в подразделения вневедомственной охраны, имеющимся вакансиям, социальным гарантиям и льготам, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, руководитель подразделения ответит на вопросы, касающиеся договорных услуг по охране собственности, – условия и стоимость принятия квартир, домов и коттеджей под охрану, установка «кнопки тревожной сигнализации», охрана транспортных средств и грузов при транспортировке и другие.

Прямая линия состоится по телефону 8 (3012) 29-61-48. Вопросы также можно направлять на электронную почту uvopressa@mail.ru.
прямая линия Росгвардия вневедомственная охрана

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