В Чите после вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили протезом

Вопрос решался через суд
Как выяснила прокурорская проверка, 63-летнему читинцу – инвалиду 2 группы, не был предоставлен модульный протез голени, положенный в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Прокуратура направила в суд иск об обязании отделения фонда пенсионного и социального страхования России по Забайкальскому краю устранить выявленные нарушения.
Суд удовлетворил иск и инвалида обеспечили протезом, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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Вопрос решался через суд
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