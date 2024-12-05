В Чите после вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили протезом

Как выяснила прокурорская проверка, 63-летнему читинцу – инвалиду 2 группы, не был предоставлен модульный протез голени, положенный в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.Прокуратура направила в суд иск об обязании отделения фонда пенсионного и социального страхования России по Забайкальскому краю устранить выявленные нарушения.Суд удовлетворил иск и инвалида обеспечили протезом, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.