04 декабря

03 декабря

Популярное

Администрации районов Улан-Удэ контролируют подсыпку улиц

Администрации районов Улан-Удэ контролируют подсыпку улиц
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На борьбу с гололёдом брошены все силы, заявляют в мэрии

Районные администрации Улан-Удэ поставили на контроль очистку от снега, льда и подсыпку придомовых территорий и тротуаров.

– Созданы три мобильные бригады, которые выезжают и обследуют территории, в том числе и по жалобам горожан. Проведена работа с социально значимыми учреждениями по обеспечению очистки снега и подсыпки территорий. Работают волонтёры. Студенты БГСХА и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта помогли пожилым в частном секторе. Сотрудниками администрации проведена акция «Начни с себя». Мы своими силами убрали свою прилегающую территорию. Нашему примеру последовали авиационный завод, приборостроительный завод. Они вышли на субботник. Плановые работы по району продолжаются, – рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

В Советском районе проведены работы по подсыпке и уборке снега на 360 дворовых территориях.

– Не остались в стороне хозяйствующие субъекты. Хочется обратить внимание на работу торговых центров «Форум», «Еврозона», «Гэлэкси», «Европа», «Удинский Пассаж» и т.д. Многие организации обращались за предоставлением инертного материала, в чем не было отказано. За прошедшую ночь сотрудники КБУ убрали снежные накаты по магистральным улицам. Осуществлена подсыпка тротуаров по 16 улицам. Точки по доставке инертного материала определены, – отметил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

В Октябрьском районе также в ночь были подсыпаны основные тротуары. Управляющие организации получили порядка 420 тонн песка.

– В рамках штаба с управляющими организациями отработано и рекомендовано производить работу по подсыпке не только придомовых территориях, но и прилегающих. С КБУ отработаны заявки населения по подвозу инертных материалов и песка в отдалённые микрорайоны, где жители согласны и готовы сами подсыпать подъёмы и скользкие места, перекрёстки. На сегодняшний день выдано порядка 120 предписаний хозяйств субъектам по уборке снега и устранению наледи, – рассказал первый заместитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Пётр Касьянов.

Работы продолжаются, отметили в мэрии.

уборка снега гололёд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовала акция по приёму макулатуры и пластика
В Улан-Удэ стартовала акция по приёму макулатуры и пластика
Общество, 04.12.2024
Все желающие могут принять участие в акции 7 декабря
За покорение вершин Тункинских гольцов вручат почётный знак
За покорение вершин Тункинских гольцов вручат почётный знак
Общество, 04.12.2024
Звание «Саянский Ирбис» могут получить любители приключений и ценители горной красоты
В Улан-Удэ напишут тест по истории Великой Отечественной
В Улан-Удэ напишут тест по истории Великой Отечественной
Общество, 04.12.2024
Участникам акции предстоит ответить на 40 вопросов
В Иркутской области рассказали о погоде осенью и будущей зиме
В Иркутской области рассказали о погоде осенью и будущей зиме
Общество, 04.12.2024
Осень в Иркутске стала золотым призёром самых тёплых лет, однако зима может быть холодной
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Монголии
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Монголии
Общество, 04.12.2024
От республики участие принимали команды Джиды
Администрации районов Улан-Удэ контролируют подсыпку улиц
Администрации районов Улан-Удэ контролируют подсыпку улиц
Общество, 04.12.2024
На борьбу с гололёдом брошены все силы, заявляют в мэрии
В дворце творчества Улан-Удэ дало плоды кофейное дерево
В дворце творчества Улан-Удэ дало плоды кофейное дерево
Общество, 04.12.2024
В учреждении могут пить кофе, выращенный собственными руками
В детско-юношеской библиотеке Бурятии назначен новый директор
В детско-юношеской библиотеке Бурятии назначен новый директор
Общество, 04.12.2024
Министр культуры региона представила коллективу учреждения нового руководителя
Борец Бурятии стал победителем турнира в Хакасии
Борец Бурятии стал победителем турнира в Хакасии
Общество, 04.12.2024
Он выиграл золото в весовой категории до 92 кг
Забайкальцы будут отдыхать 3 дня из-за Сагаалгана
Забайкальцы будут отдыхать 3 дня из-за Сагаалгана
Общество, 04.12.2024
Выходными станут первые три дня марта 2025 года
В Бурятии начальник управления Росгвардии провёл личный приём граждан
В Бурятии начальник управления Росгвардии провёл личный приём граждан
Общество, 04.12.2024
Руководитель ведомства ответил на интересующие вопросы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^