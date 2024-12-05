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В Улан-Удэ потеплеет до 8 градусов мороза

В Улан-Удэ потеплеет до 8 градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе ожидается снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу до умеренного, по южному побережью Байкала сильный снегопад. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка, заносы. Температура днём составит -12, -17, по южному Прибайкалью до -5 градусов, по крайнему северу ожидается 21 -26 градусов мороза.

В Улан-Удэ ожидается умеренный снег, ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днём составит 8-10 градусов мороза.

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