В Улан-Удэ стартует боксёрский турнир

С 5 по 7 декабря в столице Бурятии проведут республиканский турнир по боксу среди юношей 2010-2011 годов рождения. Соревнования посвящены столетию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя Бурятской АССР, ветерана труда Цырен-Доржи Дугарова.Местом проведения турнира станет спортивный зал «Труд». Предварительные бои стартуют 5 декабря с 15:00. В этот же день в 17:00 будет проведена церемония открытия.Во второй день соревнований, 6 декабря, с 13:00 начнутся полуфинальные поединки. Финальные бои пройдут 7 декабря с 11:00. Вход на турнир будет свободным.