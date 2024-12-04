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За покорение вершин Тункинских гольцов вручат почётный знак

За покорение вершин Тункинских гольцов вручат почётный знак
Общество,  Фото:федерация альпинизма Иркутской области
Звание «Саянский Ирбис» могут получить любители приключений и ценители горной красоты

В Иркутской области региональной федерацией альпинизма и скалолазания учреждён почётный знак отличия «Саянский Ирбис». Его дадут за совершённые восхождения на 10 вершин Восточного Саяна.

Покорить нужно знаковые вершины из следующего списка: г. Аршан - 2546 м, г. Трёхглавая (Центральная) - 2557м, г. СОАН - 2952 м, г. Купол - 2954 м, г. Иркутск - 2803 м, г. Флибустьер - 2938 м, г. Катька - 3065 м, г. Главный топограф Мазуров - 3089 м, г. Стрельникова - 3284 м, г. Мунку-Сардык – 3491 м.

- Знак отличия «Саянский Ирбис» станет прекрасным напоминанием о ваших покорённых вершинах и приключениях в горах. Каждый участник проекта — это вклад в развитие туризма и альпинизма в нашем регионе, что поможет привлечь внимание к красоте наших гор. Давайте вместе развивать туризм и альпинизм, преодолевать маршруты и создавать незабываемые впечатления, - сообщили в федерации.
Бурятия Иркутская область альпинизм скалолазание

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