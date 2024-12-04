В Улан-Удэ стартовала акция по приёму макулатуры и пластика

Со 2 по 6 декабря в Советском районе Улан-Удэ проводится акция «Макулатура и пластик рулят», посвящённая Дню волонтёра. 7 декабря с 13:00 до 15:00 все желающие могут поучаствовать в акции и сдать вторсырье в дом творчества Советского района.- Акция проводится с целью привлечения внимания к сбору бумажного и пластикового вторсырья и бережного отношения к природным ресурсам. Ежедневно на изготовление бумаги вырубается 1 млн деревьев. 1 тонна макулатуры спасает от вырубки 17 деревьев. В каждом доме есть макулатура и пластик! – сообщили в доме творчества.Участники акции могут принести и сдать на переработку отсортированное вторсырье, относительно чистое, без пищевых и химических остатков. Дома вместе с ребёнком можно определить коробку или пакет под сбор вторсырья. К макулатуре относится: картон, офисная бумага, цветная бумага, использованные тетради, бумажные обрезки, рисунки, газеты, журналы, ненужные книги, коробки от чая, зуб. пасты, конфет, лекарств и т.п. Также на акцию можно принести пластиковые бутылки и бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры).Отметим, что к макулатуре не относятся: коробки от молока и соков, чеки, одноразовая бумажная посуду, контейнеры из-под яиц, салфетки, ламинированная и промасленная бумага. Также не надо приносить: пластиковые контейнеры, стаканчики от йогуртов и сметаны, подложки, пенопласт, одноразовую посуду, мешочки и пакеты.Все вырученные средства будут перечислены в благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП.