В Иркутской области рассказали о погоде осенью и будущей зиме

В Иркутской области подвели климатические итоги осени 2024 года, а также дали предположения о грядущей зиме. О погоде в регионе рассказала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства Иркутского госуниверситета Инна Латышева.По словам специалиста, по климатическим показателям трёх осенних месяцев прошедшая осень в Иркутской области оказалась тёплой, несмотря на относительно прохладный первый осенний месяц. Аналогично лету, самым тёплым выдалось окончание осени, особенно в крайних северных районах, где больше сказывалось влияние затоков тепла атлантических циклонов. Суммируя среднемесячные температурные аномалии, осень 2024 года перебрала тепла на 7–9 ºС выше нормы по северу Иркутской области, на 4–5 ºС в западных и южных районах и на 2–3 ºС на побережье озера Байкал и в высокогорных районах Восточного Саяна и Хамар-Дабана.Кроме этого, осенние месяцы практически не страдали от недостатка влаги. Над большей частью территории Иркутской области атмосферных осадков этой осенью выпало около или больше нормы. Лидером по выпавшим осадкам аналогично температурным показателям стали крайние северные районы, перевыполнившие запасы влаги почти на 1,5 месячных нормы. В то же время в Бодайбинском и Нижнеудинском районах некоторые метеостанции недобрали многолетнюю норму осадков.Наиболее детально можно охарактеризовать климатические показатели прошедшей осени Иркутской области на примере метеостанции Иркутск, имеющей самый длинный – практический полуторавековой период непрерывных наблюдений за погодой. По данным, начиная с 1873 года, осень 2024 года в Иркутске по средней температуре за три осенних месяца стала золотым призёром самых тёплых лет, обогнав показатели осени 2023 и 2005 годов. Несмотря на то, что сентябрь 2024 года занял далёкую 47 позицию в рейтинге самых тёплых лет, октябрь 2024 года вышел на 13 место, а ноябрь 2024 года занял 4 место. В результате по сумме температурных показателей нынешняя осень оказалась в лидерах в Иркутске. Напомним, что лето 2024 года в Иркутске тоже заняло почётное 5 место в рейтинге самых тёплых лет.Всего в Иркутске осенью 2024 года было 48 тёплых дней (50 %), 4 волны холода, 37 дней с осадками (40 %), 13 ветреных дней. Осень началась с грозы 2 сентября. 27 ноября образовались долгожданные сугробы толщиной 20–25 см, а 28 ноября они уже активно таяли под натиском дождя и положительных ночных температур. 28 ноября был установлен новый суточный максимум дневных температур в Иркутске – плюс 7,1 ºС. Ещё этой осенью были продолжительные туманы в тёплых секторах атлантических циклонов.Как отметила Инна Латышева, иркутяне нынешней осенью пережили перепады температур от плюс 22,9 ºС до минус 19,4 ºС, т.е. более 40 ºС. Перепады атмосферного давления составили 36 гПа. Наиболее резкие перепады давления ощущались 15 сентября, когда за сутки давление выросло на 13 гПа, 17 октября оно повысилось на 19 гПа, а 18 октября вновь понизилось на 17 гПа, еще более быстрый рост давления отмечался 13 ноября (на 13 гПа за 10 часов). Что касается «температурных качель», то и тут были периоды резких перепадов. Например, с 1 по 2 октября дневные температуры повысились на 12 ºС, практически до летних значений (+22,3 ºС), с 23 на 24 ноября ночные температуры понизились почти на 10 ºС, а с 25 на 26 ноября уже повысились на 9 ºС.- Согласно прогнозу Гидрометцентра России, первый зимний месяц в Иркутской области ожидают близким к климатической норме, однако осадков может выпасть больше многолетней нормы (более 20 мм). Зарубежные модели прогнозируют привычную сибирскую зиму в Иркутской области, а по прогнозу Иркутского Гидрометцентра ожидают холодную середину зимы, т.е. практически противоположную прошлой зиме. Какой она будет в реальности, покажет противоборство на картах погоды Сибирского антициклона с циклоническими вихрями, зарождающимися на океанических просторах Атлантики, - сообщила метеоролог управлению информационной политики ИГУ.