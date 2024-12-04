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Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Монголии

Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Монголии
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
От республики участие принимали команды Джиды

Юные футболисты Бурятии стали абсолютными чемпионами международного турнира по мини-футболу. Соревнования проходили в монгольском городе Дархан в минувшие выходные. Турнир собрал команды из Джидинского района Бурятии, Селенгинского и Дархан-Уульского аймаков Монголии.

- Соревнования, в которых приняло участие 12 команд, стали настоящим праздником спорта и дружбы. Юные спортсмены не только боролись за медали, но и укрепляли братские отношения между народами. Каждый матч напоминал увлекательную историю, где смелость и старательность переплетались с уважением и поддержкой. Турнир подарил незабываемые моменты, когда команды поддерживали друг друга, независимо от исхода игры. Это не просто соревнование; это платформа для обмена опытом и культур, где дети могут стать послами дружбы и взаимопонимания, - сообщили в администрации Джидинского района.

По результатам турнира джидинские футболисты стали чемпионами в возрастной категории 10 лет и возрастной категории 12 лет.

мини-футбол спорт Монголия Бурятия Джидинский район

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