Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Монголии

Юные футболисты Бурятии стали абсолютными чемпионами международного турнира по мини-футболу. Соревнования проходили в монгольском городе Дархан в минувшие выходные. Турнир собрал команды из Джидинского района Бурятии, Селенгинского и Дархан-Уульского аймаков Монголии.- Соревнования, в которых приняло участие 12 команд, стали настоящим праздником спорта и дружбы. Юные спортсмены не только боролись за медали, но и укрепляли братские отношения между народами. Каждый матч напоминал увлекательную историю, где смелость и старательность переплетались с уважением и поддержкой. Турнир подарил незабываемые моменты, когда команды поддерживали друг друга, независимо от исхода игры. Это не просто соревнование; это платформа для обмена опытом и культур, где дети могут стать послами дружбы и взаимопонимания, - сообщили в администрации Джидинского района.По результатам турнира джидинские футболисты стали чемпионами в возрастной категории 10 лет и возрастной категории 12 лет.