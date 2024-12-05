В Бурятии объявили в розыск мужчину, не оплатившего товар на Wildberries

Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске в минувший вторник, 3 декабря. В группе «Селенга-инфо.24/7» рассказали, что примерно в 11:00 неизвестный пришёл в пункт выдачи заказов Wildberries, получил ботинки за 6000 рублей и, не оплатив товар, покинул ПВЗ.Сотрудница пункта обратилась в полицию. За мужчину взялись правоохранители. Ему грозила ответственность по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Вскоре стало известно, что гусиноозёрчанин вернулся и оплатил ботинки.