Улан-Удэ и Чита присоединятся к большим соревнованиям по единоборствам

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдёт 8 декабря в формате телемоста в 25 городах России. Его посвятят военнослужащим-участникам специальной военной операции.В рамках турнира пройдут соревнования по 15 видам единоборств: тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе, тайскому боксу, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, карате, киокусинкай, кудо, дзюдо, панкратиону и самбо. Участниками станут 8 тысяч спортсменов в возрасте от 8 до 21 года. В формате телемоста к турниру присоединятся: Астраханская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Запорожская, Ивановская, Курская, Ростовская и Херсонская области, Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Забайкальский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края и Севастополь. Основной площадкой соревнований станут Люберцы в Московской области.В Улан-Удэ в рамках турнира будет проведены чемпионат и первенство Бурятии по тхэквондо ИТФ. Соревнования пройдут с 7 по 8 декабря в физкультурно-спортивном комплексе. В турнире примут участие более 400 спортсменов региона. Церемония открытия соревнований запланирована начнётся 8 декабря в 15:00. Вход на турнир будет свободным.Также межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдёт 8 декабря в Чите. Местом проведения соревнований станет СОШ № 55.