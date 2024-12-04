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Улан-Удэ и Чита присоединятся к большим соревнованиям по единоборствам

Улан-Удэ и Чита присоединятся к большим соревнованиям по единоборствам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир состоится в канун Дня Героев Отечества

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдёт 8 декабря в формате телемоста в 25 городах России. Его посвятят военнослужащим-участникам специальной военной операции.

В рамках турнира пройдут соревнования по 15 видам единоборств: тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе, тайскому боксу, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, карате, киокусинкай, кудо, дзюдо, панкратиону и самбо. Участниками станут 8 тысяч спортсменов в возрасте от 8 до 21 года. В формате телемоста к турниру присоединятся: Астраханская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Запорожская, Ивановская, Курская, Ростовская и Херсонская области, Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Забайкальский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края и Севастополь. Основной площадкой соревнований станут Люберцы в Московской области.

В Улан-Удэ в рамках турнира будет проведены чемпионат и первенство Бурятии по тхэквондо ИТФ. Соревнования пройдут с 7 по 8 декабря в физкультурно-спортивном комплексе. В турнире примут участие более 400 спортсменов региона. Церемония открытия соревнований запланирована начнётся 8 декабря в 15:00. Вход на турнир будет свободным.

Также межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдёт 8 декабря в Чите. Местом проведения соревнований станет СОШ № 55.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт единоборства тхэквон-до

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