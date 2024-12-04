В Забайкалье наградили медалями Совета Федерации трёх подростков

В Нерчинске памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» наградили забайкальских подростков. Ребята были представлены к награде за спасение жизни человека. Распоряжение об их награждении подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор РФ Сергей Михайлов вручил награды трём подросткам из города Нерчинска. Торжественное награждение прошло в Бутинском дворце, в котором собралось множество школьников — ровесников сегодняшних героев.Этим летом Кирилл О., Евгений Д. и Павел С. отдыхали на берегу реки Нерчи. Они заметили, как купающийся рядом мужчина нырнул под воду и находился там около трёх минут. Когда Евгений понял, что мужчина тонет, мальчик сразу сообщил об этом своему товарищу Павлу, который, не задумываясь, бросился в воду и вытащил на берег пострадавшего. Ребята оказали ему первую помощь до прибытия медицинских работников, проведя непрямой массаж сердца. После мальчики помогли сотрудникам скорой помощи донести мужчину до машины. Как потом оказалось, спасённый мужчина является участником специальной военной операции.Сенатор поблагодарил ребят за мужество и храбрость, вручив медали и подарочное издание альбома, посвящённого художникам Нерчинска. Он отметил, что это праздник чествования настоящих героев, спасших жизнь человека.- В этом году награждается около 200 таких ребят по всей стране, и мы невероятно горды, что наши забайкальские мальчишки одни из них. Теперь вы должны хорошо учиться, расти истинными мужчинами, помогать младшим, ответственно вести себя в школе, потому что на вас будут равняться во всём. Большое спасибо вам, ребята, за ваш героизм, — сказал Сергей Михайлов.Медалью за мужество удостоена София Б. из Борзи. Во время пожара девочка спасла свою маму и старшего брата, выведя их из горящего дома и вызвав МЧС. Церемония её награждения пройдёт позже.