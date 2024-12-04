В Бурятии после вмешательства прокуратуры привели в порядок дорожные знаки

После вмешательства прокуратуры в Прибайкальском районе отремонтировали дорожные знаки.В ходе проверки было установлено, что на автомобильной дороге регионального значения Турунтаево – Покровка – Шергино вблизи образовательных учреждений сёл Кома и Покровка дорожные знаки «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Зона действия» выцвели и были развёрнуты.Руководителю управления региональных автомобильных дорог республики прокуратура внесла представление. После этого дорожные знаки привели в соответствии с требованиями государственных стандартов.