В Бурятии после вмешательства прокуратуры привели в порядок дорожные знаки

Они сильно выцвели
После вмешательства прокуратуры в Прибайкальском районе отремонтировали дорожные знаки.
В ходе проверки было установлено, что на автомобильной дороге регионального значения Турунтаево – Покровка – Шергино вблизи образовательных учреждений сёл Кома и Покровка дорожные знаки «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Зона действия» выцвели и были развёрнуты.
Руководителю управления региональных автомобильных дорог республики прокуратура внесла представление. После этого дорожные знаки привели в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Жителям рекомендуют соблюдать меры профилактики
Мужчина забрал их общего ребёнка себе
Уже прошло первое заседание
Носочки передали в «Малышок»
Он состоится в начале июня 2025 года
Местами небольшой снег
Горожанам предлагают стать добрыми волшебниками и помочь исполнить мечту ребёнка
Их объединит открытый турнир на призы Владимира Ешеева
Соревнования проходили в Иволгинске
В настоящее время открыто движение по новому мосту
Соревнования проводила Московская лига панкратиона
Участники показали, как составить родословную, шить традиционную одежду и узнать достоинства мужчины
Участие приняли граждане России, проживающие в стране
Он будет действовать до конца этого года
Стороны планируют активизировать развитие воздушного сообщения между двумя странами