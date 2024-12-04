В Улан-Удэ покажут музыкальную сказку «Золушка»

Показы пройдут в начале января
На сцене Бурятского театра оперы и балета вновь состоятся новогодние показы музыкальной сказки «Золушка». «Это одна из тех историй, которая никогда не надоест», - отмечают в учреждении культуры.
- 2,3,4 и 5 января Золушка встретит своего принца на сцене театра и потеряет хрустальную туфельку. Злая мачеха и её дочери будут всячески пытаться помешать счастью главной героини. Но мы все знаем сюжет этой сказки наизусть. А в исполнении солистов оперной труппы она приобретает особое очарование и звучание, - рассказали в театре.
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