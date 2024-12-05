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В Иркутской области установили новую меру поддержки инвалидов

В Иркутской области установили новую меру поддержки инвалидов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выплата составит 55 тысяч рублей в год

В Иркутской области установлена новая мера поддержки инвалидов и детей-инвалидов с кохлеарным имплантатом. Это ежегодная денежная выплата на замену и ремонт комплектующих внешней части системы кохлеарной имплантации, а также на приобретение элементов питания. Соответствующий указ подписал глава региона.

Кохлеарный имплантат — это прибор, без которого человек с нарушением слуха не может слышать и говорить, учиться в обыкновенной школе, работать, социализироваться в обществе.

- Сам кохлеарный имплантат предоставляется инвалиду бесплатно в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а техническое обслуживание: приобретение аккумуляторов, батареек, проводов для систем — осуществлялось за счёт личных средств инвалидов и родителей детей-инвалидов. Расходы для семей значительные. По многочисленным обращениям родителей детей-инвалидов с 2025 года в области мы устанавливаем ежегодную выплату на ремонт системы и приобретение элементов питания, — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Размер выплаты составит 55 тыс. рублей на каждую систему кохлеарной имплантации. Выплата будет ежегодно индексироваться.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в регионе 179 детей и 66 взрослых, которым установлен кохлеарный имплантат. В настоящее время министерство социального развития, опеки и попечительства разрабатывает порядок и условия по предоставлению с 1 января 2025 года данной меры социальной поддержки.

Иркутская область инвалиды

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