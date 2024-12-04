04 декабря

03 декабря

Популярное

В Улан-Удэ напишут тест по истории Великой Отечественной

В Улан-Удэ напишут тест по истории Великой Отечественной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам акции предстоит ответить на 40 вопросов

6 декабря в Улан-Удэ пройдёт международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие в национальной библиотеке Республики Бурятия проведут в рамках проекта «Большая История», который реализуют молодёжные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации.

Тест проводят с 2015 года, в этом году он состоится в десятый раз. В прошлый раз в акции участвовали более 2 миллионов человек из России и 19 стран мира. В этом году тест посвящён 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участниками теста могут стать граждане России и иностранцы, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и вероисповедания.

Акция стартует в 11:00 в региональном центре президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (2 этаж). После регистрации на официальном сайте проекта участники приступят к выполнению теста, который будет доступен с 11:00 до 15:00.

Участникам акции предстоит решить 40 вопросов, им предложат два варианта сложности теста: базовый и профильный. Участие в тесте бесплатное, сообщает нацбиблиотека РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия тест Великая Отечественная акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовала акция по приёму макулатуры и пластика
В Улан-Удэ стартовала акция по приёму макулатуры и пластика
Общество, 04.12.2024
Все желающие могут принять участие в акции 7 декабря
За покорение вершин Тункинских гольцов вручат почётный знак
За покорение вершин Тункинских гольцов вручат почётный знак
Общество, 04.12.2024
Звание «Саянский Ирбис» могут получить любители приключений и ценители горной красоты
В Улан-Удэ напишут тест по истории Великой Отечественной
В Улан-Удэ напишут тест по истории Великой Отечественной
Общество, 04.12.2024
Участникам акции предстоит ответить на 40 вопросов
В Иркутской области рассказали о погоде осенью и будущей зиме
В Иркутской области рассказали о погоде осенью и будущей зиме
Общество, 04.12.2024
Осень в Иркутске стала золотым призёром самых тёплых лет, однако зима может быть холодной
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Монголии
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Монголии
Общество, 04.12.2024
От республики участие принимали команды Джиды
Администрации районов Улан-Удэ контролируют подсыпку улиц
Администрации районов Улан-Удэ контролируют подсыпку улиц
Общество, 04.12.2024
На борьбу с гололёдом брошены все силы, заявляют в мэрии
В дворце творчества Улан-Удэ дало плоды кофейное дерево
В дворце творчества Улан-Удэ дало плоды кофейное дерево
Общество, 04.12.2024
В учреждении могут пить кофе, выращенный собственными руками
В детско-юношеской библиотеке Бурятии назначен новый директор
В детско-юношеской библиотеке Бурятии назначен новый директор
Общество, 04.12.2024
Министр культуры региона представила коллективу учреждения нового руководителя
Борец Бурятии стал победителем турнира в Хакасии
Борец Бурятии стал победителем турнира в Хакасии
Общество, 04.12.2024
Он выиграл золото в весовой категории до 92 кг
Забайкальцы будут отдыхать 3 дня из-за Сагаалгана
Забайкальцы будут отдыхать 3 дня из-за Сагаалгана
Общество, 04.12.2024
Выходными станут первые три дня марта 2025 года
В Бурятии начальник управления Росгвардии провёл личный приём граждан
В Бурятии начальник управления Росгвардии провёл личный приём граждан
Общество, 04.12.2024
Руководитель ведомства ответил на интересующие вопросы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^