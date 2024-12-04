В Улан-Удэ напишут тест по истории Великой Отечественной

6 декабря в Улан-Удэ пройдёт международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие в национальной библиотеке Республики Бурятия проведут в рамках проекта «Большая История», который реализуют молодёжные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации.Тест проводят с 2015 года, в этом году он состоится в десятый раз. В прошлый раз в акции участвовали более 2 миллионов человек из России и 19 стран мира. В этом году тест посвящён 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участниками теста могут стать граждане России и иностранцы, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и вероисповедания.Акция стартует в 11:00 в региональном центре президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (2 этаж). После регистрации на официальном сайте проекта участники приступят к выполнению теста, который будет доступен с 11:00 до 15:00.Участникам акции предстоит решить 40 вопросов, им предложат два варианта сложности теста: базовый и профильный. Участие в тесте бесплатное, сообщает нацбиблиотека РБ.