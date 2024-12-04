В Бурятии ситуацию с заболеваемостью ОРВИ назвали стабильной

Жителям рекомендуют соблюдать меры профилактики
На 48 календарной неделе 2024 года (с 25 ноября по 1 декабря) на территории Бурятии заболеваемость ОРВИ сохранялась стабильной, на уровне предыдущей недели. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
В структуре установленных респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлены риновирусы, бокавирусы, парагрипп.
- Чтобы защитить себя в период подъёма заболеваемости, рекомендуется соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. И, конечно, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и людей, имеющих хронические заболевания, - напомнили в управлении Роспотребнадзора.
Жителям рекомендуют соблюдать меры профилактики
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